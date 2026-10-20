भ्रष्टाचार में घिरा आबकारी विभाग! प्रीतम सिंह ने खोली पोल, जानिए क्या कहा
कांग्रेस इन दिनों बीजेपी सरकार को घेरने में लगी हुई है. प्रीतम सिंह ने आबकारी विभाग में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 20, 2026 at 6:26 PM IST
देहरादून: कांग्रेस विधायक और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए रामशरण नौटियाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा में नेताओं का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें किनारे कर दिया जाता है. इसी वजह से कई नेता अब कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं.
प्रीतम सिंह ने संकेत दिए कि आने वाले समय में अन्य नेता भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और पार्टी में उनका स्वागत किया जाएगा. वहीं, प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए प्रीतम सिंह ने आबकारी विभाग में कथित भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में आबकारी विभाग न तो मुख्यमंत्री चला रहे हैं और न ही विभागीय अधिकारी, बल्कि अरुण तोमर नाम का व्यक्ति विभाग का संचालन कर रहा है.
प्रीतम सिंह ने दावा किया है कि एक शराब कारोबारी ने भी खुले तौर पर अरुण तोमर पर शराब व्यवसायियों से उगाही करने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि कथित तौर पर उगाही की रकम मंत्री तक पहुंचाने की बात भी कही गई है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
प्रीतन सिंह ने सरकार से सवाल किया कि यदि आरोप गलत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर आरोपों में सच्चाई है तो मामले की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? उन्होंने कहा कि सरकार को इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और आरोपों की जांच कराकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए.
उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर भी हमला बोला और कहा कि उत्तराखंड में बुराई पर अच्छाई की जीत की बात की जाती है, लेकिन मौजूदा हालात इसके विपरीत नजर आ रहे हैं. कांग्रेस नेता ने आबकारी विभाग से जुड़े आरोपों को गंभीर बताते हुए सरकार से जवाब मांगा.
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