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भ्रष्टाचार में घिरा आबकारी विभाग! प्रीतम सिंह ने खोली पोल, जानिए क्या कहा

कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ( ETV Bharat )

देहरादून: कांग्रेस विधायक और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए रामशरण नौटियाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा में नेताओं का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें किनारे कर दिया जाता है. इसी वजह से कई नेता अब कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं.

प्रीतम सिंह ने संकेत दिए कि आने वाले समय में अन्य नेता भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और पार्टी में उनका स्वागत किया जाएगा. वहीं, प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए प्रीतम सिंह ने आबकारी विभाग में कथित भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में आबकारी विभाग न तो मुख्यमंत्री चला रहे हैं और न ही विभागीय अधिकारी, बल्कि अरुण तोमर नाम का व्यक्ति विभाग का संचालन कर रहा है.