प्रदीप यादव का बड़ा आरोप- केंद्र की मोदी सरकार में देश की संप्रभुता अमेरिका के हाथों गिरवी रखी गयी

कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है.

Congress MLA Pradeep Yadav targeted Narendra Modi government at Centre in Ranchi
कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 9, 2026 at 6:15 PM IST

रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.

रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज सोमवार को टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत और देश की सर्वोच्च परीक्षा (CSE) में झारखंड के मेधावी बच्चों के बेहतरीन सफलता के लिए बधाई दी गयी. इसकी जानकारी कांग्रेस विधायक दल के नेता सह पूर्व मंत्री प्रदीप यादव द्वारा दी गयी.

कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सदन की कार्यवाही में भाग लेने के बाद मीडिया के साथ वार्ता की. जिसमें उन्होंने हालिया परिदृश्य में भारत, रूस और अमेरिका के संबंधों और कच्चे तेल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज केंद्र के हाथों भारत देश की संप्रभुता गिरवी रख दी गयी है. अब हमें तेल खरीदने के लिए भी अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछ करके तेल लेना पड़ता है. प्रदीप यादव ने कहा कि अमेरिका का ट्रेजरी सेक्रेटरी ने अपने ट्वीट के माध्यम से सार्वजनिक किया है कि हमें रूस से तेल खरीदने के लिए एक महीने की मोहलत दी गयी है.

कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का बयान (ETV Bharat)

प्रदीप यादव ने कहा कि इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है कि देश में विकास का ढिंढोरा पीटने वाले प्रधानमंत्री तक झारखंड विधानसभा के माध्यम से यहां से संदेश जाना चाहिए. केंद्र की मोदी सरकार के विकास की ट्रेन की मास्टर चाबी अमेरिका के हाथों में है, यह चिंता का विषय है. भारत का अहम हिस्सा होने के नाते हमें यह जानने का और चिंता करने का अधिकार है और विधानसभा इस चिंता से केंद्र को अवगत कराए.

10-15 वर्ष से नीड बेस्ड लेक्चरर के रूप में सेवा दे रहे युवाओं की परमानेंट बहाली हो- प्रदीप यादव

झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रदीप यादव ने कहा कि आज हमने ध्यानाकर्षण के माध्यम से उन सैकड़ों मेधावी बच्चों का मुद्दा उठाया है. से सभी लगभग 10 साल से अधिक दिनों से नीड बेस्ट लेक्चरर पद पर बहाल है, 15 वर्षों से यहां के तकनीकी शिक्षा को संभाल रहे हैं. आज इस प्रकार बहाली की प्रक्रिया की गई कि उन बच्चों को दरकिनार किया जा रहे हैं, जबकि सारे लोग वेल क्वालिफाइड है.

प्रदीप यादव ने कहा कि ये मेधावी छात्र JPSC से भी परीक्षा देने को तैयार है. सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि नीड बेस्ड लेक्चरर के भविष्य को लेकर बिहार एवं अन्य राज्यों के जैसा विचार करना चाहिए. इससे कई अन्य कामों में दूसरे लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, उन्हें उत्साह भी मिलेगा. साथ ही काम करने में उनकी रुचि भी बढ़ेगी और यह आत्मविश्वास भी आएगा कि ऐसे लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, उनका भविष्य भी सुरक्षित हो पाएगा.

