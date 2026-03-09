ETV Bharat / state

प्रदीप यादव का बड़ा आरोप- केंद्र की मोदी सरकार में देश की संप्रभुता अमेरिका के हाथों गिरवी रखी गयी

रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.

रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज सोमवार को टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत और देश की सर्वोच्च परीक्षा (CSE) में झारखंड के मेधावी बच्चों के बेहतरीन सफलता के लिए बधाई दी गयी. इसकी जानकारी कांग्रेस विधायक दल के नेता सह पूर्व मंत्री प्रदीप यादव द्वारा दी गयी.

कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सदन की कार्यवाही में भाग लेने के बाद मीडिया के साथ वार्ता की. जिसमें उन्होंने हालिया परिदृश्य में भारत, रूस और अमेरिका के संबंधों और कच्चे तेल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज केंद्र के हाथों भारत देश की संप्रभुता गिरवी रख दी गयी है. अब हमें तेल खरीदने के लिए भी अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछ करके तेल लेना पड़ता है. प्रदीप यादव ने कहा कि अमेरिका का ट्रेजरी सेक्रेटरी ने अपने ट्वीट के माध्यम से सार्वजनिक किया है कि हमें रूस से तेल खरीदने के लिए एक महीने की मोहलत दी गयी है.

कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का बयान (ETV Bharat)

प्रदीप यादव ने कहा कि इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है कि देश में विकास का ढिंढोरा पीटने वाले प्रधानमंत्री तक झारखंड विधानसभा के माध्यम से यहां से संदेश जाना चाहिए. केंद्र की मोदी सरकार के विकास की ट्रेन की मास्टर चाबी अमेरिका के हाथों में है, यह चिंता का विषय है. भारत का अहम हिस्सा होने के नाते हमें यह जानने का और चिंता करने का अधिकार है और विधानसभा इस चिंता से केंद्र को अवगत कराए.