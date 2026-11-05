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कांग्रेस विधायक दल के नेता की प्रेस वार्ताः झारखंड में एसआईआर को लेकर केंद्र पर साधा निशाना

रांची: कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने गुरुवार को कांग्रेस भवन रांची में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया. जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में सुनियोजित तरीके से साजिश एवं षडयंत्र के तहत मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के द्वारा करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित करके लोकतंत्र को कमजोर करने का कार्य किया गया है. उन्होंने कहा कि SIR के नाम पर लोगों के वोट के अधिकार को छीना जा रहा है.

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि इस संबंध में देश के गृहमंत्री और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड को पत्र लिखा है. आज यह सर्वविदित है कि जब से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता में आयी है जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती एवं स्थायित्व देने वाली संस्थाओं को लगातार कमजोर करने का प्रयास किया गया है. CBI हो या ED हो अथवा RBI हो, यहां तक कि न्यायपालिका पर भी दबाव बनाने का प्रयास किया गया है. अब तो सर के ऊपर से पानी बह रहा है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है मताधिकार उसे ही कमजोर करने का प्रयास किया गया है

उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को जब अहसास हुआ कि जनता का बहुमत मेरे साथ नहीं है तो बहुमत प्राप्त करने के लिए वोट चोरी के कई हथकंडे अपनाए गए. जिसकी कलई समय-समय पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खोलते रहे हैं. अब तो केंद्र की सरकार और भाजपा ने SIR को प्रमुख हथियार (Tools) बना लिया है.

प्रदीप यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने वर्ष 2023 में वोट चोरी के लिए SIR की शुरुआत की. आज जनता इस परिवर्तन का कारण क्या है? यह जानना चाहती है और सरकार इन प्रश्नों के उत्तर से भागती रही है. 02 मार्च 2023 को सर्वोच्च न्यायालय में अनुप वर्णवाल Vs युनियन ऑफ इंडिया मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐतिहासिक निर्णय दिया. अदालत ने निर्देश दिया कि जबतक संसद नया कानून नहीं बनाती तब तक CEC और ECs की नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होगी. इस समिति में - (1) प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) (2) लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और (3) भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे. यह व्यवस्था न्यायपालिका के सहभागिता से राजनीति प्रभाव को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई थी लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने CJI को इससे बाहर कर अपने किसी मंत्री को सदस्य बनाने का नियम संसद से बनवा लिया.

प्रदीप यादव ने कहा कि इसी तरह झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैंने यहां के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) को एक पत्र लिखा है. CEO, Jharkhand ने किसी योग्य मतदाता का नाम नहीं काटने का दावा करते हुए चैलेंज किया था. प्रदीप यादव ने कहा कि मैंने अपने क्षेत्र के कुछ मतदाताओं के नाम को दिया है, जिनका नाम ASDD में डाला गया है जबकि वे मतदाता आज बूथों पर उपस्थित हैं. साथ ही Enumeration Form के बाद भी नाम सूचीबद्ध नहीं है. प्रदीप यादव ने कहा कि आज राज्य में कुल 1 करोड़ 7 लाख मतदाता शंकित हैं कि मेरा नाम मतदाता सूची में रहेगा या नहीं रहेगा?

प्रदीप यादव ने कहा कि इतने प्रमाण के बाद गृहमंत्री एवं प्रधानमंत्री, आप दोनो को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है. आप लोकतंत्र की जड़ को उखाड़ना चाहते हैं और 2047 तक सत्ता में बने रहना है उसका रोड मैप तैयार कर रहे हैं. आपने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए “लोकतंत्र बचाओ और अराजकता हटाओ” पदयात्रा एवं रैली शुरू की है. अगर सच में आपके बातों में 10% भी सच्चाई है या लोकतंत्र के प्रति आस्था है तो आप नेता प्रतिपक्ष की चुनौती को स्वीकार कर अविलंब बहस के लिए तैयार हों.

प्रदीप यादव ने झारखण्ड राज्य में चल रहे विधानसभा क्षेत्र के विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) में त्रुटियों, अनावश्यक परेशानी एवं अवैधानिक निर्देशों की ओर ध्यानाकृष्ट कराते हुए कहा कि वर्तमान समय में झारखंड विधानसभा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है. यह कार्य नियमों को दरकिनार करते हुए अनियोजित (Unplanned) तरीके से किया जा रहा है.