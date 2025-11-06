ETV Bharat / state

कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का दावा, बिहार में बनने जा रही है महागठबंधन की सरकार

दुमका: झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बिहार चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वहां इस बार यूपीए के पक्ष में जनता खड़ी है. वहां के लोगों ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है. बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामदल का जो महागठबंधन है, उनकी सरकार बनने जा रही है. 14 नवंबर को, जो वोटों की गिनती होगी, उसमें हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बननी तय है. पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव 2010 के देवघर नगर थाना के एक केस में पेशी के लिए दुमका एमपी- एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे.

झामुमो महागठबंधन का हिस्सा, यह है अटूट गठबंधन

बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ महागठबंधन की सीटों पर तालमेल नहीं होने के संबंध में अपनी बात रखते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि हम सब चाहते थे कि यह समझौता हो लेकिन नहीं होने के कुछ कारण रहे होंगे. अंदर की बातें नहीं कही जा सकती, लेकिन हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन का हिस्सा आज भी है कल भी रहेगा, यह अटूट गठबंधन है. उन्होंने कहा कि जो भी यह समझते हैं कि इस महागठबंधन में दरार पड़ी है तो यह उनका मानसिक दिवालियापन है.

जानकारी देते विधायक प्रदीप यादव (Etv Bharat)

