ETV Bharat / state

भाजपा की जीत पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का तंज, कहा - लोकतंत्र की हत्या कर मिली है सफलता

दुमका: झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने साफ तौर पर भाजपा को उसकी सफलता पर बधाई देने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि यह जीत भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या कर पाई है. ऐसे में उन्हें बधाई देने का सवाल ही नहीं उठता. अगर मैं उन्हें बधाई देता हूं तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं उनके साथ कदमताल कर रहा हूं. अगर सही ढंग से जीतते तो मैं उन्हें बधाई देता और मिठाई भी खिलाता.

भाजपा ने SIR को हथियार बनाकर लड़ा चुनाव

कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यह टारगेट करती है कि किस राज्य को जितना है और उसके बाद छल-प्रपंच जैसे हथकंडे अपनाते हुए चुनाव लड़ती है. उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने एसआईआर को अपना हथियार बनाया.

मीडिया से बात करते कांग्रेस विधायक और भाजपा नेता (Etv Bharat)

इसके साथ ही चुनाव आयोग ने भाजपा के एजेंट के तौर पर काम किया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष ताकतें एकजुट होंगी और आने वाले समय में भाजपा का सफाया होगा. उन्होंने कहा कि सत्य का सूरज थोड़ी देर बादलों में छुप गया है लेकिन सवेरा होकर रहेगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इन विधानसभा चुनाव के परिणाम का कोई भी असर झारखंड में नहीं पड़ेगा.