भाजपा की जीत पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का तंज, कहा - लोकतंत्र की हत्या कर मिली है सफलता
दुमका में कांग्रेस विधायक ने बंगाल में बीजेपी की जीत पर तंज कसा है. वहीं, भाजपा नेता ने कहा अभी झारखंड बाकी है.
Published : May 5, 2026 at 12:00 PM IST
दुमका: झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने साफ तौर पर भाजपा को उसकी सफलता पर बधाई देने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि यह जीत भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या कर पाई है. ऐसे में उन्हें बधाई देने का सवाल ही नहीं उठता. अगर मैं उन्हें बधाई देता हूं तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं उनके साथ कदमताल कर रहा हूं. अगर सही ढंग से जीतते तो मैं उन्हें बधाई देता और मिठाई भी खिलाता.
भाजपा ने SIR को हथियार बनाकर लड़ा चुनाव
कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यह टारगेट करती है कि किस राज्य को जितना है और उसके बाद छल-प्रपंच जैसे हथकंडे अपनाते हुए चुनाव लड़ती है. उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने एसआईआर को अपना हथियार बनाया.
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने भाजपा के एजेंट के तौर पर काम किया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष ताकतें एकजुट होंगी और आने वाले समय में भाजपा का सफाया होगा. उन्होंने कहा कि सत्य का सूरज थोड़ी देर बादलों में छुप गया है लेकिन सवेरा होकर रहेगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इन विधानसभा चुनाव के परिणाम का कोई भी असर झारखंड में नहीं पड़ेगा.
बंगाल जीत के बाद अब झारखंड का नंबर: भाजपा नेता
इधर, भाजपा नेता और रघुवर सरकार में मंत्री रह चुके रणधीर सिंह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रचंड जीत को वहां की जनता का जीत बताया है. उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल का तीव्र विकास होगा. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बलों और चुनाव आयोग ने जो भयमुक्त वातावरण तैयार किया. जिससे लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, जिसका परिणाम सामने है. उन्होंने कहा कि असम और पुडुचेरी में भी भाजपा की शानदार जीत हुई है. रणधीर सिंह ने कहा कि पहले ओडिशा फिर पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी की जीत एक झांकी है और अब झारखंड बाकी है.
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