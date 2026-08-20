MMDR संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे MLA प्रदीप यादव, नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले बताया स्वागत योग्य
दुमका में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने खान एवं खनिज संशोधन बिल, 2026 को लेकर केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला है.
Published : August 20, 2026 at 7:18 PM IST
दुमका: कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये बिल राज्यों को पंगु करने वाला है, सिर्फ झारखंड को इससे हर साल करीब 15 हजार करोड़ का नुकसान होगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास समेत कई दूसरी योजनाएं प्रभावित होंगी.
गरीबों के हक को छीनने का काम कर रही है केंद्र सरकार: प्रदीप यादव
उन्होंने बताया कि पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है. कांग्रेस पार्टी इसे लेकर प्रखंड से लेकर जिला और राज्य स्तर तक आंदोलन करेगी. इसकी जानकारी जन-जन तक पहुंचाई जाएगी कि किस तरह मोदी सरकार, गरीबों के हक को छीनने का काम कर रही है. यदि फिर भी सरकार नहीं मानती है तो राज्यपाल का भी घेराव किया जाएगा ताकि इसका संदेश केंद्र सरकार तक पहुंचे.
संशोधित बिल के खिलाफ करेंगे आंदोलन की शुरुआत
इसके बावजूद अगर भारत सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगती है, पीएम मोदी और अमित शाह 'कुंभकर्णी नींद' में सोए रहते हैं तो पूरे झारखंड में खनिज संपदा को हम सब रोकेंगे. एक छंटाक खनिज पदार्थ झारखंड से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा. कांग्रेस विधायक ने कहा कि बहुत जल्द इस विधेयक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की जाएगी. MLA प्रदीप यादव ने यह बातें दुमका परिसदन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही. दरअसल, वे एक फुटबॉल टूर्नामेंट में अतिथि के तौर भाग लेने दुमका पहुंचे थे.
नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला स्वागत योग्य
विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि हेमंत सरकार ने जिन नियुक्तियों को रद्द किया है, वह फैसला स्वागत योग्य है. उन्होंने कहा कि CID जांच में जिस तरह गड़बड़ी के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे थे, तो इसे रद्द कर देना ही सबसे अच्छा कदम था.
SIR को लेकर कांग्रेस विधायक का बयान
वहीं प्रदीप यादव ने झारखंड में चल रहे SIR को लेकर कहा कि इसमें काफी लोगों के नाम लिस्ट में नहीं आए हैं. चुनाव आयोग बेहतर तरीके से इस काम को संपन्न कराए क्योंकि लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों का नाम नहीं चढ़ पाया है. अगर चुनाव आयोग इस पर जरूरी पहल नहीं करता है, तो हम लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जाएगा.
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