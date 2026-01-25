ETV Bharat / state

दलितों पर क्यों हो रहा अत्याचार?, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने किया खुलासा

विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा, जब तक दलित बुद्ध के दर्शन से नहीं जुड़ेंगे, तब तक उनके साथ हो रहे अत्याचार खत्म नहीं होंगे.

Phool Singh Baraiya Bhopal
कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 9:42 PM IST

Updated : January 25, 2026 at 9:52 PM IST

भोपाल: राजधानी भोपाल के चूनाभट्टी स्थित बुद्धभूमि महाविहार मोनेस्ट्री में रविवार को आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव-2026 के दौरान कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि समाज में दुख और उत्पीड़न के पीछे कारण होते हैं और जब तक उन कारणों को नहीं समझा जाएगा, तब तक उनका निवारण संभव नहीं है.

बुद्ध के दर्शन से दुख का होगा निवारण

विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध का मुख्य दर्शन दुख और उसके कारण को समझने पर आधारित है. बुद्ध ने कहा है कि यदि जीवन में दुख है, तो उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है. और जब कारण का पता चल जाता है, तो उसका निवारण भी संभव है. दुख से मुक्ति के लिए बुद्ध के संघ में जाना, उनके दर्शन करना और उनकी फिलास्फी को समझना जरूरी है. यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है.

कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया (ETV Bharat)

दलित अत्याचार और बुद्ध दर्शन का संबंध

बरैया ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, तो यह भी समझना होगा कि वे किस विचारधारा से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि जब तक दलित बुद्ध के दर्शन से नहीं जुड़ेंगे, तब तक उनके साथ हो रहे अत्याचार खत्म नहीं होंगे. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जैसे बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल जाना जरूरी है, वैसे ही समाज की बीमारी दूर करने के लिए बुद्ध के दर्शन में जाना आवश्यक है. यह कोई भावनात्मक बात नहीं, बल्कि एक साइंस है.

इस पहले ब्राह्मणों को लेकर की थी गंभीर टिप्पणी

इससे पहले फूल सिंह बरैया नें ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित बयान दिया था. उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि एससी एसटी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं और छोटी-छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना इसलिए ज्यादा होती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि एक धर्म विशेष की पुस्तक में लिखा है कि इन वर्ग की महिलाओं के साथ सहवास करने से तीर्थ जाने लायक फल की प्राप्ति होती है. इसलिए मध्य प्रदेश में छोटी बच्चियों के साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं.

