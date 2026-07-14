नरोत्तम ही नहीं बीजेपी ने प्लानिंग से की सीएम कैडर के 3 ब्राह्मणों की राजनीतिक हत्या: फूल सिंह बरैया
कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया की ईटीवी भारत के संवाददाता पीयूष श्रीवास्तव से दतिया उप चुनाव और नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने पर खास बातचीत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 7:40 PM IST
दतिया: दतिया उपचुनाव में पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की उम्मीदों पर कैंची चलने के बाद जहां भरे मंच से उनके आंसू छलके तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक फूल सिंह बरैया ने भी इसे पूरी प्लानिंग के तहत की गई साजिश बताया है. फूल सिंह बरैया ने ईटीवी भारत से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तीन बड़े ब्राह्मण नेताओं की राजनीति खत्म करने का आरोप लगाया है.
कांग्रेस के सीनियर लीडर फूल सिंह बरैया अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. दतिया उपचुनाव के बीच एक बार फिर ईटीवी भारत पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
'भाजपा ने बनाई उपचुनाव की स्थिति'
ईटीवी भारत ने बरैया से खास बातचीत करते हुए दतिया उपचुनाव होने की स्थिति के बारे में सवाल किया. जिसपर फूल सिंह बरैया ने कहा कि, " दतिया में विधानसभा उपचुनाव की जो स्थिति बनी वह बीजेपी ने ही बनायी है. हमारे विधायक थे राजेंद्र भारती जिनका ऐसा कोई प्रकरण नहीं था लेकिन जबरन उनकी सीट शून्य घोषित करा दी. अब बीजेपी समझ रही हो की वह उपचुनाव जीतेगी ऐसा होगा नहीं."
बीजेपी ने तीन ब्राह्मण नेताओं की राजनीतिक हत्या की है
पिछले दिनों दतिया में चले सियासी ड्रामे जिसमें बीजेपी द्वारा नरोत्तम मिश्रा का नाम काटना फिर नरोत्तम के समर्थकों द्वारा दतिया में हिंसा और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा का भोपाल और दिल्ली दौड़ लगाना इस पूरे घटनाक्रम पर जब फूल सिंह बरैया से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि, " ये पूरी प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री कैडर के नेता की राजनीतिक हत्या की है और एक नहीं बल्कि तीन ब्राह्मण नेताओं के साथ बीजेपी ने यही किया, नरोत्तम मिश्रा जो मुख्यमंत्री की शपथ की तैयारी कर रहे थे, दूसरे अनूप मिश्रा जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे और तीरे ब्राह्मण गोपाल भार्गव उनकी भी राजनीतिक हत्या बीजेपी ने की है. उन्हें तो मंत्री तक नहीं बनाया." फूल सिंह बरैया का कहना है कि, तीन तीन ब्राह्मणों की राजनीतिक हत्या करने वाली बीजेपी में यह कलह नहीं है बल्कि उस पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है.
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बीस हजार से ज्यादा वोट से वापस लेंगे सीट
दतिया में उपचुनाव है और कांग्रेस के सामने फिर अपनी सीट वापस लेने की चुनौती है तो ऐसे में बरैया से ईटीवी भारत संवाददाता ने सवाल किया की, जीत की कितनी उम्मीद है? इस पर फूल सिंह बरैया का कहना था कि, "कांग्रेस पहले भी जीती थी और इस बार भी चुनाव जीतेगी. हमारे हारने का तो सवाल ही नहीं बनता. पहले हम साढ़े आठ हजार वोटों से जीते थे इस बार ये आंकड़ा बीस हजार से ऊपर होगा."