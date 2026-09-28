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कांग्रेस विधायक मसूद ने उज्जैन में पुलिस लाठीचार्ज पर जताया ऐतराज, लोगों से संयम रखने की अपील

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ( ETV Bharat )

भोपाल: उज्जैन में साढ़े छह सौ साल पुरानी शाही मस्जिद का एक हिस्सा तोड़ने के बाद हुए हंगामे, पथराव और लाठीचार्ज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान सामने आया है. मसूद ने उज्जैन में हुए लाठी चार्ज को लेकर कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि जब बातचीत चल रही है तो पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए. उन्होने आम लोगों से भी अपील की है कि सभी लोग इस समय संयम से काम लें. मसूद ने कहा कि आप मकान हटा सकते हैं, लेकिन धार्मिक स्थल को लेकर लोग समझौता नहीं कर पाते हैं.