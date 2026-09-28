कांग्रेस विधायक मसूद ने उज्जैन में पुलिस लाठीचार्ज पर जताया ऐतराज, लोगों से संयम रखने की अपील
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने उज्जैन में हुए लाठी चार्ज को लेकर ऐतराज जताते हुए कहा कि जब बातचीत चल रही है तो पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 3:45 PM IST
भोपाल: उज्जैन में साढ़े छह सौ साल पुरानी शाही मस्जिद का एक हिस्सा तोड़ने के बाद हुए हंगामे, पथराव और लाठीचार्ज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान सामने आया है. मसूद ने उज्जैन में हुए लाठी चार्ज को लेकर कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि जब बातचीत चल रही है तो पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए. उन्होने आम लोगों से भी अपील की है कि सभी लोग इस समय संयम से काम लें. मसूद ने कहा कि आप मकान हटा सकते हैं, लेकिन धार्मिक स्थल को लेकर लोग समझौता नहीं कर पाते हैं.
मसूद का लाठीचार्ज पर ऐतराज, संयम पुलिस भी दिखाए
उज्जैन में शाही मस्जिद का एक हिस्सा तोड़ने को लेकर हंगामे और पुलिस लाठीचार्ज की विधायक आरिफ मसूद ने निंदा की है. उन्होंने भोपाल में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उज्जैन में पुलिस को कैन चार्ज नहीं करना चाहिए, जबकि नुमाइंदा कमेटी बातचीत कर रही है. ऐसे में पुलिस लाठीचार्ज की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. उन्होंने कहा कि उज्जैन की आवाम को सलाम है कि उन्होने संयम से काम लिया, लेकिन पुलिस ने संयम से काम नहीं लिया. उन्होंने कहा कि अगर आवाम गांधीवादी तरीके से काम ले रहा है तो पुलिस को भी चाहिए कि वह लाठीचार्ज ना करे.
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प्लान पहले ही तैयार क्यों नहीं किए जाते
भोपाल में प्रेस वार्ता बुलाकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा " आप मकान हटा सकते हैं, लेकिन धार्मिक स्थल पर लोग समझौता नहीं कर पाते. फिर सवाल ये भी है कि प्लान पहले से क्यों नहीं बनाया जाता? एक धार्मिक स्थल को हटाकर दूसरे की व्यवस्था करना ये कहां का इंसाफ है? उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है अच्छी बात है. बाहर से आने वाले लोगों को रास्ता देना है अच्छी बात है. सवाल ये है कि पहले प्लान क्यों नहीं बनाया जाता."
सद्भाव और संयम बनाए रखने की अपील
विधायक आरिफ मसूद ने उज्जैन में सद्भाव और संयम बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि वहां पर शहर काजी लीड कर रहे हैं. नुमाइंदा कमिटी बात कर रही है. आवाम को गांधीवादी तरीके से काम करना चाहिए. मसूद ने कहा ना केवल उज्जैन की मैं पूरे मध्य प्रदेश की जनता से कहूंगा कि वे संय बरतें. बिना बात के कहीं कोई प्रदर्शन ना करें.