TVNL के महाप्रबंधक पर भ्रष्टाचार का आरोप, सत्ताधारी दल के विधायक ने सीएम को लिखा पत्र, कार्रवाई की मांग

कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ( Etv Bharat )

रांचीः तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड महाप्रबंधक सह प्रबंधक निदेशक (अस्थायी प्रभार) अनिल कुमार शर्मा पर सत्ताधारी दल के विधायक ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है.

बोकारो के बेरमो से कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने अनिल कुमार शर्मा पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने अपने पत्र में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का भी जिक्र किया है.

सीएम को लिखे पत्र में कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल ने लिखा है कि प्रभार ग्रहण करते ही अनिल कुमार शर्मा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं. उन्होंने पत्र में पांच मामलों का जिक्र किया है.

कांग्रेस विधायक का पहला आरोप

कांग्रेस विधायक का कहना है कि विद्युत अधीक्षण अभियंता अशोक प्रसाद ने पूर्व में 35-40 लाख का घोटाला किया था. तब तत्कालीन प्रबंध निदेशक अरविंद कुमार सिन्हा ने उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था. इस बाबत दो पत्र भी 5-6-2020 को पत्र भी जारी किया गया था. लेकिन संचिका को नष्ट कर दिया गया.

साथ ही वर्तमान प्रबंध निदेशक (प्रभारी) अनिल कुमार शर्मा ने इंजीनियर के खिलाफ ना तो विभागीय कार्रवाई की और ना ही एफआईआर दर्ज करवाया. साथ ही अशोक प्रसाद को अधीक्षण अभियंता (असैनिक) और अदीक्षण अभियंता (मानव संसाधन) के पद की भी जिम्मेदारी दे दी गई.

कांग्रेस विधायक का दूसरा आरोप

उपलेखा निदेशक के पद से कृष्ण कुमार सिंह ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था. लेकिन प्रबंध निदेशक अनिल कुमार शर्मा ने बिना विज्ञापन निकाले और नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किए बगैर कृष्ण कुमार सिंह को निगम में उपलेखा निदेशक के पद पर बहाल कर दिया.

टीवीएनएल के एमडी पर तीसरा आरोप