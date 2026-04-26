"पिता के अपमान पर चुप्पी क्यों?", कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस विधायक की चुनौती, बोले - "भाजपा के पास सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन"
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल पर सांसद रेखा शर्मा के बयान को लेकर कुलदीप वत्स ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा है.
Published : April 26, 2026 at 8:24 PM IST
चरखी दादरी : हरियाणा की सियासत में इन दिनों बयानों के तीर तीखे होते जा रहे हैं. चरखी दादरी में आयोजित भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने भाजपा और पूर्व कांग्रेसी नेता कुलदीप बिश्नोई पर जमकर हमला बोला. वत्स ने राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्व. भजनलाल पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा को घेरा और कुलदीप बिश्नोई के 'सम्मान' पर सवाल खड़े किए.
वरिष्ठ नेता का अपमान : कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने मीडिया से बात करते हुए सांसद रेखा शर्मा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्व. भजनलाल पर की गई टिप्पणी को अस्वीकार्य और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि ये ना केवल एक वरिष्ठ नेता का अपमान है, बल्कि हरियाणा की राजनीतिक संस्कृति पर भी सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि भजनलाल का प्रदेश के विकास में ऐतिहासिक योगदान रहा है और उनके प्रति इस तरह की टिप्पणी करना राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है.
खामोशी कई सवाल खड़े कर रही : कुलदीप बिश्नोई को सीधे निशाने पर लेते हुए वत्स ने सवाल किया कि जो नेता कभी कांग्रेस में दम घुटने की बात कहते थे, क्या वे आज भाजपा में खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं?. उन्होंने कहा कि जब उनके पिता पर टिप्पणी हो रही है, तब चुप रहना किस प्रकार की राजनीति को दर्शाता है?. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आज भी भजनलाल के अपमान पर पीड़ा होती है, लेकिन उनके परिवार के सदस्य की खामोशी कई सवाल खड़े करती है. विधायक ने कहा कि भाजपा नेतृत्व मामले में कड़ा संज्ञान लें.
"भाजपा के पास सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन": वहीं उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी के सांसद के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि भाजपा के पास सबसे बड़ी वाशिंग मशीन है, जहां जाने के बाद नेताओं के सभी दाग धुल जाते हैं. उन्होंने कहा कि आज राजनीति में व्यक्तिगत हमले और आरोप-प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जनहित के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं. पूर्व डिप्टी सीएम से जुड़े घटनाक्रम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार होना चाहिए.
"ना कभी बिका, ना कभी झुका हूं": राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर वत्स ने कहा कि उस समय उनका मन दुखी था और उन्होंने अपनी बात पार्टी नेतृत्व के सामने रखी थी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे राजनीति छोड़ सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि मैं ना कभी बिका और ना झुका हूं. आगामी 5 मई को भंडारा करके राजनीति की नई लड़ाई का ऐलान होगा. हरियाणा के प्रत्येक जिले में पहुंचकर हर वर्ग के हितों को लेकर एकजुट करेंगे.
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