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कांग्रेस विधायक ने अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल, कुलदीप वत्स बोले- 'ब्राह्मणों की अनदेखी का उठाना पड़ा खामियाजा'

Congress MLA Kuldeep Vats ( Etv Bharat )