ETV Bharat / state

कांग्रेस विधायक ने अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल, कुलदीप वत्स बोले- 'ब्राह्मणों की अनदेखी का उठाना पड़ा खामियाजा'

कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. टिकट वितरण को लेकर उन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए.

Congress MLA Kuldeep Vats
Congress MLA Kuldeep Vats (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 18, 2026 at 10:45 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स भिवानी में आयोजित भगवान परशुराम जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए. इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. किसानों के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा. तो वहीं राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए.

किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना: किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक कलदीप वत्स ने कहा कि "नए नियम किसान विरोधी हैं. सरकार किसानों को परेशान करना चाहती है. सरकार की नीतियां किसानों के हित में नहीं है. मंडियों में बनाए गए नए नियमों से किसान परेशान हैं. सरकार को ये नियम वापस ले लेने चाहिए, ताकि किसान पुराने तरीके से बिना किसी परेशानी के फसल बेच सकें."

कांग्रेस विधायक ने अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल (Etv Bharat)

अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल: राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए. उन्होंने पांच विधायकों के सस्पेंशन के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे कदम पहले उठाए जाने चाहिए थे. अगर पार्टी समय रहते सख्त फैसले लेती, तो आज स्थिति अलग होती.

टिकट वितरण पर जताई नाराजगी: हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भी कुलदीप वत्स ने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण समाज की लगातार अनदेखी कर रही है. उन्होंने समाज के युवाओं से जागरूक होने और अपनी पहचान मजबूत करने की अपील भी की. महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले बिल का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहल पहले कांग्रेस ने की थी, जिसे अब भाजपा ने नए नाम से लागू किया है.

परशुराम भवन के शिलान्यास विवाद पर दी प्रतिक्रिया: अप्रैल 2026 में झज्जर में ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में परशुराम भवन के शिलान्यास को लेकर विवाद हुआ था. इस मामले में कुलदीप वत्स और उनके भाई समेत 7 लोगों पर FIR दर्ज की गई थी. वत्स ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और वे इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे. कुलदीप वत्स ने साफ कहा कि वे किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं. मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- यमुनानगर जगाधरी मंडी में विधायक घनश्यामदास का औचक निरीक्षण, बायोमीट्रिक से लेकर भुगतान तक सुधार के दिए निर्देश

ये भी पढ़ें- हिसार GJU बवाल: दिग्विजय चौटाला समेत कई पर FIR, 6 हिरासत में, पुलिस कार्रवाई पर JJP का हंगामा

TAGGED:

KULDEEP VATS ON BRAHMIN
WHEAT PROCUREMENT RULES IN HARYANA
CONGRESS MLA KULDEEP VATS
कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स
BHIWANI PARASHURAM JAYANTI PROGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.