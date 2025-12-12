ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार@ 3 साल: जन संकल्प सम्मेलन में नहीं दिखी वीरभद्र सिंह की फोटो, कुलदीप राठौर ने अपनी ही सरकार को घेरा!

सुखविंदर सरकार के कार्यक्रम में वीरभद्र सिंह की फोटो नहीं लगाए जाने पर विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने जताई नाराजगी.

कुलदीप राठौर ने अपनी ही सरकार को घेरा
कुलदीप राठौर ने अपनी ही सरकार को घेरा (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 6:37 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार ने 11 दिसंबर को 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया. इस मौके पर बीते दिन मंडी में सरकार की ओर से जन संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. लेकिन इस दौरान कार्यक्रम में मंच पर और पोस्टरों में कहीं भी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की फोटो नहीं दिखी, जिसको लेकर अब प्रदेश में राजनीति शुरू हो चुकी है. पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसको लेकर सरकार को घेरा. वहीं, अब कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने रैली के दौरान वीरभद्र सिंह जैसे बड़े और संगठन की आत्मा समान नेता की तस्वीर न होने को बड़ी चूक बताया है.

'हिमाचल के लिए वीरभद्र सिंह का बड़ा योगदान'

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा, 'ये बात सही है कि कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने पर मंडी में जो जनसभा हुई, उसमें उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुटी और एक सफल रैली का सरकार ने आयोजन किया. लेकिन जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तस्वीर की बात है तो, मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं पर गलती हुई है. हमारी जो वहां पर आयोजन समिति थी, उन्हें चाहिए था कि वो इस बात को नोटिस करते. क्योंकि इस प्रदेश के लिए वीरभद्र सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है. मैं समझता हूं ये गलती है. अगर आयोजन समिति से कोई कोताही हुई है तो उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए'.

गौरतलब है कि तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर सुक्खू सरकार ने 11 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में एक जन संकल्प कार्यक्रम रैली का आयोजन किया था. लेकिन इस रैली को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया. क्योंकि कार्यक्रम के दौरान मंच और प्रचार होर्डिंग पर हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह की तस्वीर कहीं नजर नहीं आई. इस चूक ने न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष जगाया, बल्कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को भी अपनी ही सरकार और आयोजनकर्ताओं पर तीखा प्रहार करने के लिए मजबूर कर दिया. ऐसे में यह विवाद अब राज्य की सियासत में नई हलचल पैदा कर रहा है.

