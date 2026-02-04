ETV Bharat / state

कवासी लखमा जेल से हुए रिहा, न्यायपालिका और अरूण साव को दिया धन्यवाद, कहा-बस्तर की लड़ाई रहेगी जारी

पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा, उनकी इच्छा है कि वो बजट सत्र में शामिल हों, इसके लिए डॉ रमन सिंह से मुलाकात करेंगे.

CHHATTISGARH LIQUOR SCAM
कवासी लखमा जेल से हुए रिहा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 4, 2026 at 9:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आज रायपुर सेंट्रल जेल से कवासी लखमा रिहा हो गए. छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा ने इसे सत्य की जीत बताया. जेल से बाहर आते ही उन्होंने न्यायपालिका को बधाई दी और कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है. इस दौरान लखमा ने उपमुख्यमंत्री अरूण साव का नाम लेते हुए उनके समर्थन में दिए गए बयान के लिए धन्यवाद कहा. साथ ही बस्तर, जंगल और जमीन के अधिकारों की लड़ाई को आखिरी सांस तक जारी रखने का संकल्प दोहराया.


कवासी लखमा जेल से हुए रिहा

शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद, करीब एक साल बाद रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा, पूर्व मंत्री ने इसे न्यायपालिका की जीत बताया. जेल से बाहर आते ही उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी.

कवासी लखमा जेल से हुए रिहा (ETV Bharat)



“न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, फिर से देता हूं बधाई”

कवासी लखमा ने कहा कि एक गरीब आदिवासी परिवार से आने वाले, बस्तर की आवाज उठाने वाले व्यक्ति को एक साल तक जेल में रखा गया, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था.उन्होंने कहा—“दूध का दूध और पानी का पानी हो गया. आने वाले समय में भी मुझे न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है.



कांग्रेस नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का जताया आभार

लखमा ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का नाम लेते हुए कहा, कठिन समय में पार्टी उनके साथ खड़ी रही. उन्होंने राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत समेत सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया. साथ ही कोंटा विधानसभा, बस्तर की जनता, किसान-मजदूरों और समर्थकों के प्रति आभार जताया.



“बस्तर, जंगल और जमीन की लड़ाई आखिरी दम तक”

कवासी लखमा ने दो टूक कहा कि “जब तक जिंदा रहूंगा, बस्तर के जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ता रहूंगा. जब तक हाथ चलेगा, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा.” उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद बस्तर जाकर वहां आए बदलावों को खुद देखेंगे.



विधानसभा बजट सत्र में शामिल होने की जताई इच्छा

बजट सत्र में शामिल होने को लेकर लखमा ने कहा कि वे विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मुलाकात कर अनुमति मांगेंगे. उन्होंने कहा कि मैं छह बार का विधायक हूं. एक साल विधानसभा से दूर रहने का दुख निजी नहीं, बल्कि जनता का है. बस्तर और सरगुजा के आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और जंगल-जमीन के मुद्दे विधानसभा में उठाना चाहता हूं.



उपमुख्यमंत्री अरूण साव का भी जताया आभार

लखमा ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अरूण साव जो हाईकोर्ट के वकील रह चुके हैं और छत्तीसगढ़िया हैं, जिन्होंने उनके समर्थन में बयान दिया था इसके लिए वे उनका आभार जताते हैं. उन्होंने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता को भी धन्यवाद कहा.



जेल के बाहर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन

रिहाई के दौरान रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. पारंपरिक नृत्य, नारों और जोशीले स्वागत के बीच कवासी लखमा गाड़ी में सवार होकर घर के लिए निकले.

झीरम की आग में कांग्रेस, अपने ही नेता का नार्को बम पड़ा भारी, विकास तिवारी 6 साल के लिए पार्टी से बाहर

गरीबों की रोटी छीन रही केंद्र सरकार, मनरेगा का नाम बदलना गांधी की विचारधारा खत्म करने जैसा : हरीश कवासी

कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, कांग्रेस ने बताया सत्य की जीत, केंद्र पर पार्टी का निशाना

TAGGED:

CONGRESS MLA
SUPREME COURT
CHHATTISGARH FORMER EXCISE MINISTER
RAIPUR CENTRAL JAIL
CHHATTISGARH LIQUOR SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.