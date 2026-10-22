'बिजली के निजीकरण से जनता और व्यापारियों पर पड़ेगा आर्थिक बोझ, जनता के हितों की लड़ाई'- कांग्रेस विधायक
कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया. इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा.
Published : October 22, 2026 at 12:35 PM IST
चंडीगढ़: कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने बिजली के निजीकरण के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को जमकर घेरा. उन्होंने दावा किया कि हरियाणा सरकार को बिजली विभाग से सालाना करीब ₹20,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है, जिसमें अकेले नूंह और गुरुग्राम जिलों से ₹9,200 करोड़ से अधिक की कमाई होती है. इसके बावजूद भाजपा सरकार इन दोनों जिलों की बिजली व्यवस्था Eleven Power Private Limited नाम की कंपनी को सौंपने जा रही है, जिसका गठन महज एक साल पहले हुआ था.
'किस आधार पर सरकार एक साल पहले बनी कंपनी को ठेका दे रही है?' कांग्रेस विधायक ने कहा कि "सवाल यह है कि जिस कंपनी के पास बिजली वितरण के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव नहीं है और ना ही रखरखाव के लिए जरूरी संसाधन एवं आर्थिक क्षमता है, तो फिर ये "बिना पर्ची बिना खर्ची" की सरकार किस आधार पर एक साल पहले बनी कंपनी को बिजली का ठेका दे रही है, जबकि पूरे भारत मे कहीं पर भी ऐसा पेरेलल लाइसेंस नहीं दिया गया."
हरियाणा सरकार को बिजली विभाग से सालाना करीब ₹20,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है, जिसमें अकेले नूंह और गुरुग्राम जिलों से ₹9,200 करोड़ से अधिक की कमाई होती है। इसके बावजूद भाजपा सरकार इन दोनों जिलों की बिजली व्यवस्था Eleven Power Private Limited नाम की कंपनी को सौंपने जा रही है, जिसका गठन महज एक साल पहले हुआ था। सवाल यह है कि जिस कंपनी के पास बिजली वितरण के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव नहीं है और न ही रखरखाव के लिए जरूरी संसाधन एवं आर्थिक क्षमता है, तो फिर ये "बिना पर्ची बिना खर्ची" की सरकार किस आधार पर एक साल पहले बनी कम्पनी को बिजली का ठेका दे रही है, जबकि पूरे भारत मे कहीं पर भी ऐसा पेरेलल लाइसेंस नहीं दिया गया। आज सरकार जनता से बिजली के लिए लगभग ₹2 से ₹2.50 प्रति यूनिट चार्ज कर रही है, लेकिन निजीकरण के बाद इस कंपनी को ₹50 प्रति यूनिट तक चार्ज करने का अधिकार दे दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ, तो आम जनता, किसानों और छोटे व्यापारियों पर कितना भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। बिजली जैसी बुनियादी जरूरत को निजी कंपनियों के मुनाफे का जरिया बनाना जनहित में नहीं है। मैं बिजली विभाग के कर्मचारियों की निजीकरण के खिलाफ चल रही हड़ताल का पूर्ण समर्थन करता हूं। यह केवल कर्मचारियों के भविष्य की लड़ाई नहीं, बल्कि हरियाणा की जनता के हितों और सस्ती बिजली के अधिकार की लड़ाई है। सरकार को निजीकरण की प्रक्रिया पर पुनर्विचार कर इसे रोकना चाहिए, ताकि बिजली विभाग जनता की सेवा करता रहे, न कि निजी कंपनियों के मुनाफे का माध्यम बने। #नारनौंद_का_जस्सी #जस्सी_का_नारनौंद— Jassi Petwar MLA (@Jassipetwar_inc) October 22, 2026
'जनता और व्यापारियों पर पड़ेगा आर्थिक बोझ': कांग्रेस विधायक ने कहा कि "आज सरकार जनता से बिजली के लिए लगभग ₹2 से ₹2.50 प्रति यूनिट चार्ज कर रही है, लेकिन निजीकरण के बाद इस कंपनी को ₹50 प्रति यूनिट तक चार्ज करने का अधिकार दे दिया जाएगा. अगर ऐसा हुआ, तो आम जनता, किसानों और छोटे व्यापारियों पर कितना भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा, इसकी कल्पना की जा सकती है. बिजली जैसी बुनियादी जरूरत को निजी कंपनियों के मुनाफे का जरिया बनाना जनहित में नहीं है."
कांग्रेस विधायक ने किया बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन: जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि "मैं बिजली विभाग के कर्मचारियों की निजीकरण के खिलाफ चल रही हड़ताल का पूर्ण समर्थन करता हूं. यह केवल कर्मचारियों के भविष्य की लड़ाई नहीं, बल्कि हरियाणा की जनता के हितों और सस्ती बिजली के अधिकार की लड़ाई है. सरकार को निजीकरण की प्रक्रिया पर पुनर्विचार कर इसे रोकना चाहिए, ताकि बिजली विभाग जनता की सेवा करता रहे, ना कि निजी कंपनियों के मुनाफे का माध्यम बने." बता दें कि बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने हरियाणा में तीन दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है. वो गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण के लिए निजी कंपनी को समानांतर लाइसेंस देने के विरोध कर रहे हैं.
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