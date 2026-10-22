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'बिजली के निजीकरण से जनता और व्यापारियों पर पड़ेगा आर्थिक बोझ, जनता के हितों की लड़ाई'- कांग्रेस विधायक

Jassi Petwar Congress MLA PC ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने बिजली के निजीकरण के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को जमकर घेरा. उन्होंने दावा किया कि हरियाणा सरकार को बिजली विभाग से सालाना करीब ₹20,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है, जिसमें अकेले नूंह और गुरुग्राम जिलों से ₹9,200 करोड़ से अधिक की कमाई होती है. इसके बावजूद भाजपा सरकार इन दोनों जिलों की बिजली व्यवस्था Eleven Power Private Limited नाम की कंपनी को सौंपने जा रही है, जिसका गठन महज एक साल पहले हुआ था.

'किस आधार पर सरकार एक साल पहले बनी कंपनी को ठेका दे रही है?' कांग्रेस विधायक ने कहा कि "सवाल यह है कि जिस कंपनी के पास बिजली वितरण के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव नहीं है और ना ही रखरखाव के लिए जरूरी संसाधन एवं आर्थिक क्षमता है, तो फिर ये "बिना पर्ची बिना खर्ची" की सरकार किस आधार पर एक साल पहले बनी कंपनी को बिजली का ठेका दे रही है, जबकि पूरे भारत मे कहीं पर भी ऐसा पेरेलल लाइसेंस नहीं दिया गया."