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'कांग्रेस विधायकों को धमकी मिली, क्रॉस वोटिंग नहीं की तो जेल से नहीं निकलने देंगे'- जस्सी पेटवाड़ का बड़ा खुलासा

हिसार: नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला. राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर एक तरफ उन्होंने अपने ही विधायकों को कटघरे में खड़ा किया, तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला.

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग: विधायक जस्सी पेटवाड़ ने हरियाणा राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "लोकतंत्र में वोट खरीदना और बेचना दोनों ही गलत हैं. कुछ विधायकों ने पैसे के लालच में पार्टी के साथ विश्वासघात किया. कांग्रेस ने उन पांच विधायकों के नाम सार्वजनिक किए हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है." उन्होंने ये भी कहा कि कुछ विधायकों को धमकाने की कोशिश की गई और उन्हें केस में फंसाने की बात कही गई.

क्रॉस वोटिंग पर जस्सी पेटवाड़ का बड़ा खुलासा (Etv Bharat)

'कांग्रेस विधायकों को मिली धमकी': जस्सी पेटवाड़ ने कहा "कांग्रेस विधायकों को धमकी दी गई, किसी के पास 25 करोड़ का ऑफर था किसी के पास 30 करोड़ का ऑफर था, किसी के पास 50 करोड़ रुपये का ऑफर था. दो विधायकों को धमकी दी गई कि साढ़े तीन साल का कार्याकाल बचा है. अगर क्रॉस वोटिंग नहीं की, तो जेल से नहीं निकलने देंगे. वो बहादुर लोग थे. रुके रहे. हमारे विधायक मामन खान, गोकुल सेतिया. इन्हें धमकी दी गई थी कि तुम्हे जेल से नहीं निकलने देंगे. बाकी पांच लोग सिक्के की खनक में बिक गए."

इनेलो और बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप: जस्सी पेटवाड़ ने इनेलो और बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दोनों के बीच अंदरखाने समझौता था. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा करने में इनेलो की भूमिका रही और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव अधिकारी पर दबाव डालकर कुछ वोटों को अयोग्य घोषित किया गया, हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया.

हरियाणा बजट पर दी प्रतिक्रिया: उन्होंने कहा कि हाल ही में पेश किया गया राज्य का बजट आम जनता के हित में नहीं है. उनके मुताबिक इस बजट में न तो किसानों के लिए कोई राहत है, न मजदूरों के लिए कोई ठोस योजना और न ही कर्मचारियों के लिए कोई खास प्रावधान किया गया है. उन्होंने इसे सीधे तौर पर जन विरोधी बजट बताते हुए कहा कि सरकार ने जनता की उम्मीदों को नजरअंदाज किया है.