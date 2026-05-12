"पकी खीर मिल रही तो इस्तीफे की क्या जरूरत", क्रॉस वोटिंग पर बोले इलियास मोहम्मद
कांग्रेस विधायक इलियास मोहम्मद ने क्रॉस वोटिंग स्वीकारते हुए बीजेपी सरकार की तारीफ की. साथ ही मेवात विकास को प्राथमिकता बताया.
Published : May 12, 2026 at 4:30 PM IST
नूंह: जिले की पुनहाना विधानसभा से कांग्रेस विधायक इलियास मोहम्मद ने मंगलवार को पुनहाना अनाज मंडी स्थित अपने कार्यालय पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ा राजनीतिक संदेश दिया. सम्मेलन में उनके बेटे जावेद अहमद भी मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान विधायक ने समर्थकों के बीच शक्ति प्रदर्शन करते हुए आगामी राजनीतिक रणनीति के संकेत दिए.
क्रॉस वोटिंग पर खुलकर बोले विधायक: कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक इलियास मोहम्मद ने राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर पहली बार खुलकर बयान दिया. उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के बजाय निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांगल को वोट दिया था. विधायक ने कहा कि, "इसके बाद तरह-तरह की बातें होने लगीं कि मैं इस्तीफा दूंगा और दोबारा चुनाव होगा."
"पकी खीर मिल रही तो इस्तीफे की क्या जरूरत": सम्मेलन के दौरान विधायक ने विरोधियों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "जब पकी खीर मिल रही है तो इस्तीफे की क्या जरूरत है. जो लोग लगातार उन पर तंज कस रहे हैं, वे पहले भी कई बार राजनीतिक मुकाबला कर चुके हैं. अगर फिर से मुकाबले की नौबत आई तो मैं उसके लिए भी पूरी तरह तैयार हूं. मेरा मुख्य उद्देश्य केवल मेवात क्षेत्र का विकास है. अगर बिना चुनाव कराए इलाके का विकास संभव है तो यह जनता के हित में बेहतर है.यदि भविष्य में चुनाव की स्थिति बनती है तो वह मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं."
खट्टर और नायब सैनी की खुलकर की तारीफ: सम्मेलन के दौरान विधायक ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की खुलकर सराहना की. उन्होंने कहा कि, "दोनों नेताओं से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं और उनके सहयोग से मेवात में विकास कार्यों को गति मिली है. बीमारी के चलते यह उनकी आखिरी राजनीतिक नुमाइंदगी हो सकती है, लेकिन वह जनता और कार्यकर्ताओं का कर्ज कभी नहीं चुका सकते."
"सरकार मेवात के विकास को लेकर गंभीर": वहीं, विधायक के बेटे जावेद अहमद ने कहा कि, "हाल ही में मेरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात हुई थी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और औद्योगिक विकास जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.मुख्यमंत्री मेवात के विकास को लेकर गंभीर हैं और आने वाले समय में कई बड़ी योजनाएं घोषित हो सकती हैं. लंबे समय तक कांग्रेस को समर्थन मिलने के बावजूद मेवात अपेक्षित विकास नहीं कर पाया. अब वर्तमान सरकार क्षेत्र के विकास को नई दिशा दे सकती है."
सम्मेलन के दौरान इलियास मोहम्मद और जावेद अहमद दोनों ने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समर्थन के संकेत दिए. साथ ही मेवात में मुख्यमंत्री की एक बड़ी और ऐतिहासिक रैली आयोजित करने की तैयारी का भी ऐलान किया गया.
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