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मंत्री मदन दिलावर की कार्रवाई पर कांग्रेस विधायक का हमला, लगाया पक्षपात का आरोप

बूंदी में पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर की स्वच्छता कार्रवाई को कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक प्रतिशोध बताया.

कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा
कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 14, 2026 at 4:06 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा बूंदी जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर की गई हालिया कार्रवाई अब राजनीतिक विवाद में बदल गई है. बूंदी से कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने मंत्री की इस कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण, राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया.

विधायक हरिमोहन शर्मा ने ईटीवी से बातचीत में पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री के रूप में विफल रहने के बाद अब पंचायत राज विभाग में भी वे निष्पक्ष जिम्मेदारी निभाने में असफल साबित हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री के फैसलों में प्रशासनिक निष्पक्षता की बजाय राजनीतिक दुर्भावना साफ झलकती है.

सुनिए क्या बोले कांग्रेस विधायक (ETV Bharat Bundi)

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बीडीओ-एपीओ पर कार्रवाई, प्रधान पर क्यों नहीं?: विधायक शर्मा ने तालेड़ा पंचायत समिति का उदाहरण देते हुए कहा कि विकास अधिकारी को एपीओ कर दिया गया, लेकिन प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि पंचायत संचालन में प्रधान की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में विकास अधिकारी और प्रधान द्वारा कथित अनियमितताएं व वित्तीय गड़बड़ियां हुईं, लेकिन तब सरकार ने ध्यान नहीं दिया. अब राजनीतिक परिस्थितियां बदलने और भाजपा समर्थित प्रधान न रहने पर कार्रवाई हो रही है. शर्मा ने कहा कि प्रधान पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कई आरोप रहे, लेकिन सरकार ने कभी ठोस कार्रवाई नहीं की.

भाजपा नेताओं को बचाया, कांग्रेसियों को हटाया: कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विचारधारा से जुड़े सरपंचों या प्रशासकों को तत्काल हटा दिया गया, जबकि भाजपा समर्थित लोगों को सिर्फ नोटिस देकर औपचारिकता पूरी की गई. उन्होंने इसे दोहरा मापदंड बताया जो निष्पक्ष प्रशासन और लोकतंत्र दोनों पर सवाल खड़ा करता है. शर्मा ने कहा कि यदि सरकार स्वच्छता और जवाबदेही पर गंभीर है तो राजनीतिक पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि समान मानकों पर कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने मंत्री मदन दिलावर पर शिक्षा और पंचायत राज दोनों विभागों में प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया.

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ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में भाजपा का जनाधार कमजोर: विधायक ने पंचायत व शहरी निकाय चुनावों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने दावा किया कि भाजपा जानबूझकर चुनाव टाल रही है क्योंकि गांवों और शहरों दोनों में उसका जनाधार कमजोर हुआ है. जनता सरकार की नीतियों से नाराज है.

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