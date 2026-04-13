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कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया का बड़ा बयान, 'क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे पार्टी'

गद्दारी करने वाले नेताओं को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं: गोकुल सेतिया ने कहा कि "जो विधायक पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, उन्हें पार्टी में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है." उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि "ऐसे नेताओं को तुरंत प्रभाव से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी नेता अनुशासनहीनता करने की हिम्मत न कर सके." गोकुल सेतिया आज सिरसा के भगत सिंह चौक पर जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे.

सिरसाः हरियाणा के सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म हो गई है. सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने अपनी ही पार्टी के भीतर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है. गोकुल सेतिया ने साफ तौर पर कहा है कि "कांग्रेस पार्टी को उन पांच विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग की."

कांग्रेस पार्टी को पार्टी के अंदर अनुशासन को करना होगा मजबूत: राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग पर बोलते हुए सेतिया ने विशेष रूप से टोहाना से विधायक परमवीर सिंह का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि "परमवीर सिंह ने अपना वोट सही तरीके से डाला था, लेकिन इसके बावजूद उनका वोट कैंसिल कर दिया गया, जो कि पूरी तरह से गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है. गोकुल सेतिया ने आगे कहा कि यह सिर्फ एक चुनाव का मामला नहीं है, बल्कि पार्टी के भविष्य का सवाल है." उन्होंने कहा कि वर्ष 2028 में फिर से राज्यसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस पार्टी को अपने भीतर अनुशासन मजबूत करना होगा."

2028 में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले सख्त कार्रवाई जरूरीः उन्होंने जोर देकर कहा कि "जो विधायक पार्टी के साथ वफादार नहीं हैं, उनके खिलाफ समय रहते सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए." उन्होंने यह भी कहा कि "पार्टी को 2028 के राज्यसभा चुनाव से पहले एक सख्त उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि यह संदेश साफ जाए कि कांग्रेस में अनुशासन सर्वोपरि है. अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले चुनावों में भी इसी तरह की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है."

सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप: राजनीतिक बयानबाजी के साथ-साथ गोकुल सेतिया ने सिरसा के विकास कार्यों को लेकर भी सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि "सिरसा की वर्तमान स्थिति बेहद खराब है और इसके लिए सीधे तौर पर सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं." सेतिया ने आरोप लगाया कि "नगर परिषद में कांग्रेस का चेयरमैन नहीं बनने के कारण सिरसा के विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं." उन्होंने कहा कि "शहर में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है और जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है."