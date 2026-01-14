सिरसा विधायक गोकुल सेतिया का हरियाणा सरकार पर तीखा प्रहार, बोले- “सबका साथ, सबका विकास का देते हैं नारा, लेकिन परफॉमेंस जीरो”
सिरसा विधायक गोकुल सेतिया ने बीजेपी सरकार को नाकाम बताते हुए विकास, अफसरशाही और मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.
Published : January 14, 2026 at 5:14 PM IST
सिरसा: सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने एक बार फिर हरियाणा की बीजेपी सरकार और उसके मंत्रियों की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सरकार की डेढ़ साल की परफॉर्मेंस को पूरी तरह नाकाम बताते हुए कहा, “बीजेपी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ का नारा जरूर देती है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले डेढ़ साल में सरकार की परफॉर्मेंस जीरो रही है. सरकार के पास न तो कोई ठोस विकास नीति है और न ही ज़मीनी स्तर पर काम करने की इच्छाशक्ति दिखाई देती है."
सिरसा के विकास को लेकर सरकार की उदासीनता: विधायक गोकुल सेतिया ने कहा कि, "हमने सिरसा के विकास के लिए कई बार कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आग्रह किया, लेकिन सरकार और मंत्री इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं हैं. मैंने बार-बार सिरसा के विकास की बात रखी, लेकिन न मंत्री सुनने को तैयार हैं और न ही सरकार. सिरसा को लगातार सरकार नजरअंदाज कर रही है."
मंत्री रणबीर सिंह गंगवा पर गंभीर आरोप: गोकुल सेतिया ने कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि, "उनका रवैया सिरसा के प्रति बेहद उदासीन है. सबसे ज्यादा खराब हालत मंत्री रणबीर सिंह गंगवा के विभाग की है. न काम हो रहा है और न ही कोई जवाबदेही है. मंत्री की शब्दावली अशोभनीय है और उन्हें सार्वजनिक जीवन में बोलने की मर्यादा का ध्यान नहीं है."
अधिकारियों के लगातार तबादलों पर सवाल: विधायक ने हरियाणा सरकार द्वारा अधिकारियों के लगातार तबादलों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “किसी भी जिले के विकास के लिए अफसरों में स्थिरता बेहद जरूरी होती है, लेकिन सिरसा में इसका पूरी तरह अभाव है.” उदाहरण देते हुए उन्होंने पब्लिक हेल्थ विभाग के एसई के तबादले का जिक्र किया और कहा कि, "जैसे ही कोई अधिकारी जिले की ग्राउंड रियलिटी समझने लगता है, उसका तबादला कर दिया जाता है."
तबादलों से नहीं, परफॉर्मेंस से सुधरेगा सिस्टम: गोकुल सेतिया ने साफ कहा कि, "अफसरों के तबादले से समस्याएं हल नहीं होंगी. सरकार को अफसरों की परफॉर्मेंस चेक करनी चाहिए, न कि बार-बार उनका तबादला करना चाहिए. सिरसा में किसी भी अधिकारी की कार्यप्रणाली की कोई नियमित जांच नहीं होती. अधिकारियों का उनके काम के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए, तभी सिस्टम में सुधार आएगा."
नाम बदलने की राजनीति पर तंज: विधायक ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह असली मुद्दों से भटककर शहरों और सरकारी संस्थानों के नाम बदलने जैसे विषयों में उलझी हुई है. उन्होंने कहा, “सरकार को नाम बदलने की बजाय सिस्टम सुधारने पर ध्यान देना चाहिए. जब तक अफसरों के कामकाज की नियमित समीक्षा नहीं होगी, तब तक सरकार की गंभीरता केवल कागजों तक ही सीमित रहेगी."
ग्रांट बढ़ी, लेकिन विकास पर सवाल बरकरार: गोकुल सेतिया ने बताया कि, "सरकार की ओर से उन्हें 7 करोड़ रुपये की ग्रांट दी गई है. पहले विधायक कोटे से 2 करोड़ और डी-प्लान के तहत 80 लाख रुपये मिलते थे, जिसमें विकास संभव नहीं था. सिर्फ ग्रांट देने से काम नहीं होता, ज़रूरी है कि विकास योजनाओं पर गंभीरता से अमल हो."
विधानसभा में उठे मुद्दों पर कार्रवाई नहीं: विधायक ने आरोप लगाया कि करीब डेढ़ साल के कार्यकाल में उन्होंने विधानसभा में जो मुद्दे उठाए, उन पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा, “सरकार को बताना चाहिए कि विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर क्या कदम उठाए गए. यह सरकार की असंवेदनशीलता और गैर-जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है."
मेडिकल कॉलेज पर धन्यवाद, बाकी विकास पर नाराजगी: हालांकि गोकुल सेतिया ने यह भी स्वीकार किया कि सिरसा में मेडिकल कॉलेज की उनकी पुरानी मांग सरकार ने पूरी की है. उन्होंने कहा, “मेडिकल कॉलेज की मांग पूरी होने पर मैंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया है. हालांकि मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य शुरू होने के बाद सिरसा के अन्य विकास कार्यों पर सरकार ने विराम लगा दिया."
बीजेपी नेतृत्व से तीखे सवाल: मंत्री रणबीर सिंह गंगवा पर निशाना साधते हुए सेतिया ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछा. उन्होंने कहा, “मैं बीजेपी नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे मंत्री पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं या पार्टी की दुर्गति कर रहे हैं?”
"मुख्यमंत्री की छवि होगी खराब": गोकुल सेतिया ने कहा कि, "प्रदेश की जनता ने बीजेपी को बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन कुछ मंत्री अपनी बयानबाजी और नफरत की राजनीति से हरियाणा को पीछे धकेल रहे हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की साफ छवि को भी उनके ही मंत्री नुकसान पहुंचा रहे हैं.”
पीए बनकर फोन करने के मामले पर सफाई: विधायक के पीए बनकर थाने में फोन करने के मामले पर गोकुल सेतिया ने साफ किया, “जिस किसी ने भी फोन किया है, वह मेरा पीए नहीं है. जल्द ही वह सबूतों के साथ सच्चाई सामने लाएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे."
