सिरसा विधायक गोकुल सेतिया का हरियाणा सरकार पर तीखा प्रहार, बोले- “सबका साथ, सबका विकास का देते हैं नारा, लेकिन परफॉमेंस जीरो”

सिरसा: सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने एक बार फिर हरियाणा की बीजेपी सरकार और उसके मंत्रियों की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सरकार की डेढ़ साल की परफॉर्मेंस को पूरी तरह नाकाम बताते हुए कहा, “बीजेपी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ का नारा जरूर देती है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले डेढ़ साल में सरकार की परफॉर्मेंस जीरो रही है. सरकार के पास न तो कोई ठोस विकास नीति है और न ही ज़मीनी स्तर पर काम करने की इच्छाशक्ति दिखाई देती है."

सिरसा के विकास को लेकर सरकार की उदासीनता: विधायक गोकुल सेतिया ने कहा कि, "हमने सिरसा के विकास के लिए कई बार कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आग्रह किया, लेकिन सरकार और मंत्री इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं हैं. मैंने बार-बार सिरसा के विकास की बात रखी, लेकिन न मंत्री सुनने को तैयार हैं और न ही सरकार. सिरसा को लगातार सरकार नजरअंदाज कर रही है."

मंत्री रणबीर सिंह गंगवा पर गंभीर आरोप: गोकुल सेतिया ने कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि, "उनका रवैया सिरसा के प्रति बेहद उदासीन है. सबसे ज्यादा खराब हालत मंत्री रणबीर सिंह गंगवा के विभाग की है. न काम हो रहा है और न ही कोई जवाबदेही है. मंत्री की शब्दावली अशोभनीय है और उन्हें सार्वजनिक जीवन में बोलने की मर्यादा का ध्यान नहीं है."

अधिकारियों के लगातार तबादलों पर सवाल: विधायक ने हरियाणा सरकार द्वारा अधिकारियों के लगातार तबादलों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “किसी भी जिले के विकास के लिए अफसरों में स्थिरता बेहद जरूरी होती है, लेकिन सिरसा में इसका पूरी तरह अभाव है.” उदाहरण देते हुए उन्होंने पब्लिक हेल्थ विभाग के एसई के तबादले का जिक्र किया और कहा कि, "जैसे ही कोई अधिकारी जिले की ग्राउंड रियलिटी समझने लगता है, उसका तबादला कर दिया जाता है."

तबादलों से नहीं, परफॉर्मेंस से सुधरेगा सिस्टम: गोकुल सेतिया ने साफ कहा कि, "अफसरों के तबादले से समस्याएं हल नहीं होंगी. सरकार को अफसरों की परफॉर्मेंस चेक करनी चाहिए, न कि बार-बार उनका तबादला करना चाहिए. सिरसा में किसी भी अधिकारी की कार्यप्रणाली की कोई नियमित जांच नहीं होती. अधिकारियों का उनके काम के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए, तभी सिस्टम में सुधार आएगा."

नाम बदलने की राजनीति पर तंज: विधायक ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह असली मुद्दों से भटककर शहरों और सरकारी संस्थानों के नाम बदलने जैसे विषयों में उलझी हुई है. उन्होंने कहा, “सरकार को नाम बदलने की बजाय सिस्टम सुधारने पर ध्यान देना चाहिए. जब तक अफसरों के कामकाज की नियमित समीक्षा नहीं होगी, तब तक सरकार की गंभीरता केवल कागजों तक ही सीमित रहेगी."