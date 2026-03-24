कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज से की मुलाकात, क्रॉस वोटिंग पर बोले- 'पार्टी की पीठ में छूरा घोपा गया'
कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज मुलाकात की और उनका हाल जाना.
Published : March 24, 2026 at 9:24 AM IST
अंबाला: कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज मुलाकात की और उनका हाल जाना. उन्होंने अनिल विज के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. कैबिनेट मंत्री से मुलाकात के बाद गोकुल सेतिया ने बताया कि "मैंने मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है, क्योंकि पिछले काफी समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी. यहां पार्टी बाजी नहीं है. अनिल विज बुजुर्ग हैं और दिग्गज नेता हैं. उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इसलिए उनके निवास पर पहुंचकर उनका हाल-चाल जाना है."
क्रॉस वोटिंग पर दी प्रतिक्रिया: सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया से जब राज्यभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा "जिस पार्टी ने सब कुछ दिया. उसके साथ गद्दारी करना गलत है. ऐसा करने से उन लोगों ने पार्टी की पीठ में छुरा घोपा है. मेरा मानना है कि जिस पार्टी से चुनाव लड़ा है या जिस पार्टी से अपनी पहचान बनाई है. उसके साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए था."
राज्यसभा चुनाव में 5 कांग्रेस विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप: बता दें कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पांच विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप है. कांग्रेस ने पांचों विधायकों का नाम सावर्जनिक कर उन्हें शोकॉज नोटिस भी भेजा है. जिसके बाद से कांग्रेस में कलह की संभावना लगातार बनी हुई है.
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