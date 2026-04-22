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दुष्यंत चौटाला के समर्थन में आए कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया, कहा- नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं

विधायक गोकुल सेतिया ने दुष्यंत चौटाला मामले में कहा कि "रक्षक अगर भक्षक जैसा काम करेगा तो लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठ जायेगा."

Gokul Setia ON Hisar Police
कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 22, 2026 at 3:44 PM IST

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Updated : April 22, 2026 at 4:51 PM IST

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सिरसा: कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने एक बड़ा बयान देते हुए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई है. उन्होंने हिसार पुलिस के रवैये को न केवल निंदनीय बताया बल्कि इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी करार दिया.

'पुलिस का व्यवहार पूरी तरह अनुचित है': गोकुल सेतिया ने कहा कि "किसी भी नेता के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं हो सकता, चाहे वह वर्तमान पद पर हो या पूर्व में किसी जिम्मेदारी को निभा चुका हो." उन्होंने कहा कि "हर नेता का एक समय होता है, लेकिन पद समाप्त होने के बाद भी उसका सम्मान बना रहना चाहिए. दुष्यंत चौटाला इस समय भले ही पूर्व डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उनके साथ पुलिस द्वारा किया गया व्यवहार पूरी तरह अनुचित है."

कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया, दुष्यंत चौटाला के समर्थन में आए (Etv Bharat)

'यह सवाल सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का है': उन्होंने खुद अपना उदाहरण देते हुए कहा कि "अगर भविष्य में वे खुद पूर्व विधायक हो जाते हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, तो क्या वे इसे चुपचाप सह लेंगे? यह सवाल सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का है. उन्होंने यह भी कहा कि जिस पुलिस अधिकारी ने गाड़ी रोकी, संभव है कि दुष्यंत चौटाला को उसके बारे में जानकारी तक न हो क्योंकि वो अधिकारी उस समय पुलिस की वर्दी में न होकर सिविल ड्रेस में था जिसके बारे में घटना स्थल पर जानकारी हासिल करनी काफी मुश्किल थी."

'..मैंने फिर किस लिए आर्म्स लाइसेंस बनवा रखा है': उन्होने कहा कि "अगर इस तरह की कार्रवाई उनके साथ होती तो मैंने फिर किस लिए आर्म्स लाइसेंस बनवा रखा है. मेरे को किसी से धमकी मिली हुई है तो वो मेरे पर पिस्तौल तान कर गोली मारने की तैयारी में है तो मैं उसका गोली चलाने का इंतजार नहीं करुगा मैं भी उस तरह की कार्रवाई करूंगा."

पुलिस के आरोप पर पलटवार: गोकुल सेतिया ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि "पुलिस का काम रक्षक का होता है, लेकिन अगर वही भक्षक जैसा व्यवहार करने लगे तो जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा." उन्होंने हिसार पुलिस द्वारा दुष्यंत चौटाला के ड्राइवर पर गाड़ी सही तरीके से नहीं चलाने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि "यदि ऐसा था तो पुलिस को नियम के अनुसार चालान काटना चाहिए था या फिर गाड़ी को इम्पाउंड करना चाहिए था. लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की गई, वह संदेह पैदा करती है."

'कांग्रेस पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है': राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा पांच विधायकों को सस्पेंड किए जाने के मुद्दे पर भी गोकुल सेतिया ने पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा. उन्होंने कहा कि "पार्टी हाईकमान ने बिल्कुल सही समय पर सही निर्णय लिया है. इस कार्रवाई के जरिए यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है."

'कोई भी नेता पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता है': उन्होंने दो टूक कहा कि "कोई भी नेता पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता है. अगर कोई अनुशासनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना तय है." उन्होंने कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप की सराहना करते हुए कहा कि "पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी था." उन्होंने कुमारी सैलजा का जिक्र करते हुए कहा कि "उन्होंने सही निर्णय लेते हुए गलत प्रवृत्तियों को नजरअंदाज कर एक मजबूत संदेश दिया."

'विकास के मामले में सिरसा की हालत बेहद खराब': गोकुल सेतिया ने सिरसा के विकास कार्यों को लेकर नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "विकास के मामले में सिरसा विधानसभा की हालत बेहद खराब है." उन्होंने दावा किया कि "वे इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है." इस पूरे बयान के जरिए गोकुल सेतिया ने जहां एक ओर दुष्यंत चौटाला के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की, वहीं दूसरी ओर प्रशासन और सरकार दोनों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है.

ये भी पढ़ें-दुष्यंत चौटाला हिसार में करेंगे महापंचायत, कहा- 'डीजीपी ने मेरा नंबर ब्लॉक किया, लेकिन सरकार का डर नहीं'
Last Updated : April 22, 2026 at 4:51 PM IST

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