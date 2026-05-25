सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया को मिली धमकी, फोन पर कॉलर ने कहे अपशब्द, जांच जारी
हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया को फोन पर धमकी मिली है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : May 25, 2026 at 4:00 PM IST
सिरसा : हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया को धमकी मिलने का मामला सामने आया है. विधायक गोकुल सेतिया के अनुसार उनके पास अज्ञात नंबरों से कॉल आई और फोन उठाते ही फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने अपशब्द कहने शुरू कर दिए. शुरूआती दौर में विधायक गोकुल सेतिया ने भी इस बदतमीजी को इग्नोर किया, लेकिन कॉलर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और बार बार कॉल करता रहा. गोकुल सेतिया के अनुसार ट्रूकॉलर पर उस नंबर को ट्रेस करने पर मोबाइल नंबर गुरशंट सिंह गिल के नाम से शो हो रहा है.
गोकुल सेतिया को फोन पर धमकी : इसे लेकर विधायक सेतिया ने अपने स्तर पर कॉल रिकॉर्ड की और कॉलर का पता लगाने की कोशिश की. इसके बाद विधायक सेतिया ने सिटी SHO को फोन किया, पर कॉल अटेंड नहीं की गई. ऐसे में उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और विधायक होने के नाते कॉल अटेंड न होने पर पुलिस के प्रति नाराज़गी जाहिर की है. इसे लेकर विधायक सेतिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी शेयर की है.
मामले की जांच जारी : विधायक सेतिया के अनुसार, रविवार रात से ही कॉल आना शुरू हो गई थी. तब से कई बार कॉल आई. इसके बाद रात 2 बजे पुलिस को कॉल की गई, मगर पुलिस से भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला. मामले में सिटी थाना प्रभारी संदीप कुमार का कहना है कि इस समय विधायक गोकुल सेतिया चंडीगढ़ में हैं और वहीं पर ये कॉल आई है. अभी इस मामले में जांच जारी है.
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