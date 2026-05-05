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विधायक गोकुल सेतिया ने सद्भावना यात्रा पर उठाए सवाल, बोले -"जितना बृजेंद्र सिंह मुझे छेड़ेंगे मैं उतना ही जवाब देने के लिए तैयार हूं"

पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के बयान पर बवालः दरअसल बीते दिनों पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा के सिरसा पहुंचने पर गोकुल सेतिया के यात्रा में शामिल नहीं होने पर बवाल मचा था. इस विषय को लेकर जब पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि मैं किसी व्यक्ति या विधायक को इस यात्रा में शामिल होने के लिए पैर नहीं पकडूंगा और मुझे किसी MLA की जरूरत भी नहीं है.

सिरसा: कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने हिसार से पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा पर सवालिया निशान लगाया है. गोकुल सेतिया ने विजेंद्र सिंह पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अपने छोटे भाई विभोर की शादी के लिए विजेंद्र सिंह को खुद निमंत्रण दिया था. लेकिन इसके बावजूद विजेंद्र सिंह शादी में शामिल नहीं हुए इसके बाद गोकुल सेतिया ने सद्भावना यात्रा का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि जब यह यात्रा सिरसा पहुंची तो विजेंद्र सिंह ने बड़े घमंड में कहा कि वह अब विधायक के स्तर से ऊपर उठ चुके हैं और उन्हें किसी MLA की जरूरत नहीं है.

'जितना बृजेंद्र सिंह मुझे छेड़ेंगे मैं उतना ही जवाब देने के लिए तैयार हूं': गोकुल सेतिया ने यह भी कहा कि "बृजेंद्र सिंह ने उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की और यह तक कहा कि किसी नेता के यात्रा में शामिल होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता." इस पर सेतिया ने तंज कसते हुए कहा कि "अगर उनकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन्हें भी यात्रा में शामिल होने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई." उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि "जितना विजेंद्र सिंह मुझे छेड़ेंगे मैं उतना ही जवाब देने के लिए तैयार हूं."

'फिलहाल बीजेपी का गोल्डन पीरियड चल रहा है': राजनीतिक बयानबाजी के बीच गोकुल सेतिया ने राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने हाल ही में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कहा कि फिलहाल बीजेपी का गोल्डन पीरियड चल रहा है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि राजनीति में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता. कभी कोई पार्टी शीर्ष पर होती है तो कभी उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है.

'वर्तमान में कांग्रेस संघर्ष के दौर से गुजर रही है': सेतिया ने कहा कि "एक समय ऐसा भी था जब बीजेपी हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सरकार बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी. लेकिन आज हालात बदल चुके हैं." उन्होंने स्वीकार किया कि "वर्तमान में कांग्रेस संघर्ष के दौर से गुजर रही है लेकिन उन्हें विश्वास है कि यह समय भी बदलेगा." उनके अनुसार राजनीति में उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं और जनता का रुख समय के साथ बदलता रहता है.

जनता की समस्याओं को कार्यक्रम में सुनाः गोकुल सेतिया ने जनता दर्शन कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याएं सुनीं और उन्हें समाधान का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि "जनता की समस्याएं उनकी प्राथमिकता हैं और वह हर संभव प्रयास करेंगे कि लोगों को राहत मिले." अंत में गोकुल सेतिया ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उनके जन्मदिन पर बधाई भी दी.