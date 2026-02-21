ETV Bharat / state

विधानसभा बजट सत्र: सीएम पर बरसीं कांग्रेस विधायक रीटा, मंत्री गहलोत पर हवेलियों पर कब्जे का आरोप

सदन में कांग्रेस विधायक रीटा ( ETV Bharat Jaipur )