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चौमूं विधायक बोलीं- भाजपा की मंशा ही नहीं रही महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, वरना वसुंधरा राजे तीसरी बार CM होतीं

चौमूं विधायक शिक्षा बराला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: महिला आरक्षण और महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर सियासत तेज होती जा रही है. चौमूं से विधायक शिखा मील बराला ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी की मंशा कभी भी महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व देने की नहीं रही. उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता, तो राजस्थान को वसुंधरा राजे के रूप में तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री मिलती. बूंदी दौरे पर आई विधायक बराला ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा पर झूठ और भ्रमजाल की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के मुद्दे को केवल चुनावी फायदा लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि व्यवहार में महिलाओं को पर्याप्त अवसर नहीं दिए जा रहे हैं. बराला ने कांग्रेस की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कांग्रेस ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं. उन्होंने बताया कि 1996 में महिला आरक्षण विधेयक कांग्रेस के समर्थन से संसद में पेश हुआ था और 2010 में यूपीए सरकार के दौरान राज्यसभा में पारित कराया गया. साथ ही, 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज और नगरीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू कर महिलाओं को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने का काम भी कांग्रेस ने किया. पढ़ें: महिला आरक्षण बिल: प्रधानमंत्री को 10 लाख पोस्टकार्ड भेजेगी महिला कांग्रेस