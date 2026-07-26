कांग्रेस विधायक चौधरी बोले- प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया, युवाओं ने बर्खास्त किया है
बायतू एमएलए ने धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र को लाखों युवाओं और विद्यार्थियों के लंबे संघर्ष का परिणाम बताया.
Published : July 26, 2026 at 4:54 PM IST
जैसलमेर: बायतु से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वेच्छा से लिया गया फैसला नहीं, बल्कि देशभर के लाखों युवाओं और विद्यार्थियों के लंबे संघर्ष का परिणाम है. चौधरी ने भाजपा के उस पुराने बयान का जिक्र किया, जिसमें कहा जाता था कि भाजपा कांग्रेस की तरह इस्तीफा नहीं देती. उन्होंने कहा कि आखिर युवाओं और छात्रों की आवाज के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री को पद से हटाना पड़ा.
कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने कहा कि प्रधान ने अपनी इच्छा से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि देश के युवाओं और विद्यार्थियों ने उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया है. आने वाले समय में न्हें ऐसे पूर्व शिक्षा मंत्री के तौर पर याद किया जाएगा, जिन्हें युवाओं के दबाव के चलते पद छोड़ना पड़ा था. विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था, शैक्षणिक संस्थानों और प्रतियोगी परीक्षाओं की स्थिति लगातार बिगड़ रही है. प्रधान ने बाद में भावुक पत्र लिखकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास किया, लेकिन इससे सरकार की जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती.
पढ़ें: 'प्रधान' के इस्तीफे बाद अब निशाने पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री, कर्मचारियों और शिक्षकों ने बर्खास्तगी की उठाई मांग
असली न्याय अभी नहीं हुआ: हरीश चौधरी ने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा युवाओं की मांगों की दिशा में केवल पहला कदम है. वास्तविक न्याय तभी होगा, जब शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में जिम्मेदार सभी लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी. उन्होंने मामले में दोषी अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवाज उठा रही है. राहुल गांधी भी लगातार युवाओं और विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं.
आरएसएस पर निशाना: चौधरी ने आरोप लगाया कि देश के विश्वविद्यालयों में योग्य और सक्षम लोगों की जगह आरएसएस से जुड़े लोगों को नियुक्तियां दी जा रही हैं. इसका असर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू का उदाहरण देते हुए चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसरों में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जहां छात्र अपनी बात खुलकर रखने से डरते हैं. देश का युवा ऐसी राजनीति स्वीकार नहीं करेगा और शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए संघर्ष आगे भी जारी रहेगा.
पढ़ें: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: कांग्रेस ने निकाला विजय जुलूस, जूली बोले- अब नरेंद्र मोदी के गद्दी छोड़ने की बारी