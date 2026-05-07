हसदेव अरण्य में कोयला खनन पर सियासी संग्राम, पेड़ कटाई का देवेंद्र यादव ने जताया विरोध
छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में पेड़ कटाई पर एक बार फिर सियासत शुरू हो चुकी है. विधायक देवेंद्र यादव ने मोर्चा खोला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 7, 2026 at 8:30 PM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में स्थित हसदेव अरण्य का जंगल प्रदेश के लिए श्वांस नली के समान है. इसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी कहा जाता है. इस जंगल में पेड़ों की कटाई को लेकर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है. केटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के लिए होने वाली पेड़ों की कटाई के खिलाफ भिलाई से कांग्रेस देवेंद्र यादव ने विरोध जताया है.
हसदेव के जंगल को खत्म करने की तैयारी- देवेंद्र यादव
भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 1742 हेक्टेयर जंगल बचाने की गुहार लगाई है. दिल्ली में होने वाली बैठक पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं.भिलाई नगर विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य.वो इलाका जहां प्रकृति और वन्यजीवों का बसेरा है, अब विनाश की कगार पर खड़ा है. केटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के नाम पर यहां के 1742.60 हेक्टेयर जंगल को खत्म करने की तैयारी है.
देवेंद्र यादव ने कहा कि इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट से लगभग 7 लाख पेड़ों की बलि दी जा सकती है. इसलिए मैंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की सलाहकार समिति को पत्र लिखकर वन भूमि के डायवर्सन प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की है- देवेंद्र यादव, विधायक, कांग्रेस
यह क्षेत्र 98 प्रतिशत घना जंगलों से घिरा है. यहां हाथियों, तेंदुओं और भालुओं का प्राकृतिक आवास है. अगर इसे उजाड़ा गया, तो न केवल पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा, बल्कि मानव-हाथी संघर्ष की घटनाएं भी बेकाबू हो जाएंगी-देवेंद्र यादव, विधायक, कांग्रेस
8 मई को दिल्ली में हसदेव पर फैसला
8 मई को नई दिल्ली में सलाहकार समिति की अहम बैठक होनी है. सवाल यह है कि क्या विकास की अंधी दौड़ में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर को दांव पर लगा दिया जाएगा?. हसदेव का मुद्दा अब केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन बन चुका है. अब देखना होगा कि दिल्ली की बैठक में राज्य के इन हितों को कितनी प्राथमिकता दी जाती है.