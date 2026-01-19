ETV Bharat / state

"झुनझुना लो और बजाते रहो", SDM पर भड़क उठे कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस

हरियाणा के कैथल के गुहला चीका से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने एसडीएम प्रमेश सिंह को झुनझुना पकड़ाने की कोशिश की.

Congress MLA Devendra Hans lashed out at the SDM Captain Pramesh Singh over illegal construction in Guhla Cheeka Kaithal
कांग्रेस विधायक ने की एसडीएम को झुनझुना पकड़ाने की कोशिश (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 19, 2026 at 10:12 PM IST

3 Min Read
कैथल : हरियाणा के कैथल के गुहला चीका से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस एसडीएम प्रमेश सिंह पर भड़क गए और उन्हें बच्चों के खेलने वाला झुनझुना पकड़ाने की कोशिश की. हालांकि एसडीएम ने झुनझुना लेने से इनकार कर दिया.

अवैध निर्माण का आरोप : कैथल के गुहला-चीका पंचायत समिति की भूमि पर चल रहे कथित अवैध निर्माण के आरोपों को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधि आमने-सामने आ गए हैं. आज एसडीएम द्वारा विधायक देवेंद्र हंस को दोपहर 2 बजे तक कार्रवाई का समय दिया गया था, लेकिन तय समय के बाद भी मौके पर निर्माण गतिविधियों और रात में उपयोग होने वाले वाहनों की मौजूदगी ने हालात को और तनावपूर्ण बना दिया.

एसडीएम को झुनझुना पकड़ाने की कोशिश : आज विधायक देवेंद्र हंस अपने समर्थकों के साथ चीका बीडीपीओ ब्लॉक परिसर में बनी दुकानों की लंबाई और किराया बढ़ाने के विरोध में चीका ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिस पहुंचे थे. इस दौरान वे भड़क उठे और उन्होंने एसडीएम पर ठेकेदारों से मिलीभगत और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. गुस्से में विधायक ने एसडीएम को एक खिलौना झुनझुना थमाने की कोशिश की और इसे प्रशासनिक निष्क्रियता और कथित मिलीभगत का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला, इसे पकड़ो और बजाते रहो. विधायक समर्थकों ने इस दौरान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए.

"कोई गड़बड़ी नहीं हुई" : वहीं एसडीएम कैप्टन प्रमेश सिंह ने कहा कि शिकायत को गंभीरता से लेकर जांच करवाई गई जिसमें सामने आया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई और काम नियमों के अनुसार हो रहा है.

जांच की मांग : स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्माण वैध है तो रात में निर्माण, बिना सार्वजनिक प्रक्रिया और बिना स्पष्ट अनुमति कैसे किया जा रहा है. ये अपने आप में बड़ा सवाल है. मामले को लेकर अब विजिलेंस जांच और उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग तेज हो गई है. स्थिति पर प्रशासन की अगली कार्रवाई और जवाब का इंतजार किया जा रहा है.

GUHLA MLA DEVENDRA HANS
SDM CAPTAIN PRAMESH SINGH
देवेंद्र हंस
एसडीएम को झुनझुना
