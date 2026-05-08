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सड़क नहीं बनी तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना, डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू के विवादित बोल

राजनांदगांव : डोंगरगांव से कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. वजह है उनका हालिया बयान जो उन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता के सामने दिया. उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने उनसे सड़क निर्माण की मांग की तो उन्होंने यह बयान दिया है. अब उनका यह बयान सुर्खियां बटोर रहा है. विधायक दलेश्वर साहू ने कोपेडीह और बोदेला गांव के लोगों को सड़क बनाने के लिए एक महीने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने के भीतर इलाके में सड़क नहीं बनती तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना. यह बयान उन्होंने बुधवार को दिया.

कोपेडीह से बोदेला ग्राम के ग्रामीण गांव के पहुंच मार्ग पर सड़क निर्माण की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं.तमाम वादों के बीच उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई है. जिसके चलते ग्रामीणों का गुस्सा बुधवार को विधायक दलेश्वर साहू पर जमकर बरसा. गुस्साए ग्रामीण विधायक निवास पहुंचे जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई. ग्रामीणों का गुस्सा देखा विधायक भी सन्न रह गए. इस बीच उन्होंने ग्रामीणों के गुस्से को शांत करवाया और उन्हें एक अनोखा आश्वासन दे दिया. उन्होंने ग्रामीणों को साफ तौर पर कहा है कि अगर 1 महीने के भीतर गांव की सड़क नहीं बनती तो ग्रामीण उनके नाम का कुत्ता पाल लेंगे. देखते ही देखते यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया. उनके आश्वासन के बाद हालांकि ग्रामीणों का गुस्सा शांत तो हुआ है.

विधायक के कामकाज से लोगों में नाराजगी

बता दें इसके पहले भी कई बार डोंगरगांव मुख्य मार्ग को लेकर के विधायक की भूमिका पर लगातार सवाल उठाते आए हैं. लगभग 4 सालों से जिस विधायक ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए डोंगरगांव मुख्य मार्ग को संवारने की बात कही थी. वह आज भी अधूरा है. इसके चलते लगातार उनकी छवि सड़क निर्माण के मामलों में खराब हो रही है. डोंगरगांव के स्थानीय निवासियों का कहना है कि विधायक केवल निर्माण कार्यों की बातें करते हैं. जमीन पर उनकी कार्यशैली शून्य है.