कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का दावा, झारखंड में SIR के दौरान कटने जा रहा है 50 लाख मतदाताओं का नाम
दुमका में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने दावा किया कि झारखंड में 50 लाख मतदाताओं का नाम कटने जा रहा है.
Published : October 16, 2026 at 8:37 PM IST
दुमका: झारखंड में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव का दावा है कि राज्य में जो एसआईआर चल रहा है, उसमें 50 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटने जा रहा है. दुमका कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस राज्य में एसआईआर की तिथि जो पहले से निर्धारित थी, उसमें आयोग कायम रहता तो एक करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम कट जाते.
कांग्रेस विधायक ने कहा कि यहां के लोग गरीब-गुरबा, आदिवासी पिछड़ा है. उन्हें अपने कार्य से फुर्सत नहीं है, लेकिन जब हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया तो अंतिम डेट एक्सटेंशन हुआ. फिर भी 50 लाख मतदाताओं का नाम कटने जा रहा है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए एक साजिश के तहत वैसे मतदाताओं का नाम सूची से काटना चाहती है, जो उनके वोटर नहीं हैं.
सही वोटर की रक्षा करना जिम्मेदारी है: प्रदीप यादव
विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव आयोग के तौर तरीकों और ज्ञानेश कुमार के पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही है. हमारी लड़ाई सिर्फ ज्ञानेश कुमार या पीएम नरेंद्र मोदी के पुतला दहन तक नहीं है, बल्कि हम वैसे सभी मतदाता जो सही वोटर हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं. यह लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है. जो वोट का अधिकार मिला है, उसकी रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है. वे अपने अंतिम दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे.
देश का जेन जी मोदी के खिलाफ
कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि आज देश में लोग दो धारा में बंट गए हैं. एक धारा में वैसे लोग हैं जो देश की जनता को उनके मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं. जबकि दूसरी धारा में वैसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, जो चाहते हैं कि संविधान द्वारा जो वोट देने के अधिकार मिले हैं उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए.
प्रदीप यादव ने कहा कि आज देश का जो जेन जी है, वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ है. यही वजह है कि चुनाव आयोग ने नए वोटर को बनने की जो प्रक्रिया है, उसे जटिल बनाने का प्रयास किया, ताकि जेन जी को वोट देने से रोका जा सके. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया. चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में भी फेरबदल की है. यहां तक कि उन्हें ऐसे अधिकार दे दिए गए जो हमारे देश के राष्ट्रपति को भी नहीं है.
ये भी पढ़ें: SIR के विरोध में युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का किया घेराव, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
झारखंड में SIR: सीईओ ने नोटिस सुनवाई और पारित आदेशों के डिजिटाइजेशन की जिलावार समीक्षा की, दिए ये निर्देश
SIR पर अनलिमिटेड सियासत, कांग्रेस के आंदोलन और मांग पर बीजेपी ने साधा निशाना