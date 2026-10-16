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कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का दावा, झारखंड में SIR के दौरान कटने जा रहा है 50 लाख मतदाताओं का नाम

पीसी करते कांग्रेस विधायक ( ETV Bharat )

दुमका: झारखंड में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव का दावा है कि राज्य में जो एसआईआर चल रहा है, उसमें 50 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटने जा रहा है. दुमका कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस राज्य में एसआईआर की तिथि जो पहले से निर्धारित थी, उसमें आयोग कायम रहता तो एक करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम कट जाते.

कांग्रेस विधायक ने कहा कि यहां के लोग गरीब-गुरबा, आदिवासी पिछड़ा है. उन्हें अपने कार्य से फुर्सत नहीं है, लेकिन जब हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया तो अंतिम डेट एक्सटेंशन हुआ. फिर भी 50 लाख मतदाताओं का नाम कटने जा रहा है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए एक साजिश के तहत वैसे मतदाताओं का नाम सूची से काटना चाहती है, जो उनके वोटर नहीं हैं.