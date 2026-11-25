एक साल बाद फिर धरने पर बैठे धर्मपुर के कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर, मोर्थ के खिलाफ खोला मोर्चा
हाईवे निर्माण के दौरान गलत तरीके से कटिंग और निर्माण कार्य से घरों को पहुंचा नुकसान, विधायक ने की प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:19 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने करीब एक साल बाद एक बार फिर मोर्थ (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हाईवे निर्माण कार्य के दौरान कथित तौर पर गलत तरीके से की जा रही कटिंग और निर्माण के कारण लोगों के घरों को हो रहे नुकसान के विरोध में विधायक धरने पर बैठ गए हैं. यह धरना कुम्हारड़ा गांव में प्रभावित शारदा देवी के घर के समीप दिया जा रहा है. बताया जा रहा है कि तीन दिन पहले घर के नजदीक की गई कटिंग के चलते मकान क्षतिग्रस्त हो गया था.
विधायक चंद्रशेखर ठाकुर का आरोप है कि, "निर्माण कंपनी और उसके अधीन कार्य कर रहे छोटे ठेकेदारों द्वारा पत्थर निकालने के लालच में गलत तरीके से कटिंग की जा रही है. इसके चलते आसपास के लोगों के मकानों को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन मोर्थ के अधिकारी और निर्माण कंपनी प्रभावितों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. धर्मपुर और आसपास के क्षेत्रों के ऐसे 194 मामले जिला प्रशासन की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से मोर्थ को सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रभावितों को राहत नहीं मिल पाई है".
कोर्ट के चक्कर काटने को मजबूर न हों प्रभावित
विधायक चंद्रशेखर ठाकुर की मांग है कि हाईवे की निर्धारित राइट ऑफ वे (ROW) सीमा से बाहर निर्माण कंपनी की कथित लापरवाही के कारण जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें मुआवजा दिलाने के लिए गठित कमेटी के माध्यम से जल्द समाधान किया जाए. प्रभावित लोगों को अपना हक पाने के लिए हाईकोर्ट के चक्कर काटने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.
उनका कहना है कि कमेटी का गठन ही प्रभावितों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें राहत दिलाने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन मोर्थ के अधिकारी इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं. दूसरी ओर, निर्माण कार्य के चलते कई परिवारों के मकानों को नुकसान पहुंच रहा है और लोग बेघर होने की कगार पर हैं.
समाधान निकाला तो समाप्त होगा धरना
विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने बताया कि मोर्थ के अधिकारी जिला प्रशासन के साथ मौके का निरीक्षण कर रहे हैं. उन्होंने मांग की कि प्रभावित परिवारों को हुए नुकसान का जल्द आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाए. साथ ही गलत तरीके से हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाकर वैज्ञानिक तरीके से निर्माण सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि प्रभावितों की समस्याओं का उचित समाधान किया जाता है तो धरना समाप्त कर दिया जाएगा. अन्यथा वह स्थानीय जनता के साथ मौके पर ही डटे रहेंगे. विधायक ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.
एक साल पहले भी 9 दिनों तक किया था आमरण अनशन
गौरतलब है कि विधायक चंद्रशेखर ठाकुर सितंबर 2025 में भी मोर्थ के खिलाफ नौ दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे थे. उस दौरान उनके अनशन के बाद मोर्थ के हमीरपुर कार्यालय को बंद कर दिया गया था और प्रभावितों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी. हालांकि, विधायक का आरोप है कि कमेटी गठित होने के बावजूद प्रभावितों को राहत नहीं मिल पाई है. इसी को लेकर अब उन्होंने एक बार फिर धरने का रास्ता अपनाया है.
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