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एक साल बाद फिर धरने पर बैठे धर्मपुर के कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर, मोर्थ के खिलाफ खोला मोर्चा

धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ( ETV Bharat )

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने करीब एक साल बाद एक बार फिर मोर्थ (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हाईवे निर्माण कार्य के दौरान कथित तौर पर गलत तरीके से की जा रही कटिंग और निर्माण के कारण लोगों के घरों को हो रहे नुकसान के विरोध में विधायक धरने पर बैठ गए हैं. यह धरना कुम्हारड़ा गांव में प्रभावित शारदा देवी के घर के समीप दिया जा रहा है. बताया जा रहा है कि तीन दिन पहले घर के नजदीक की गई कटिंग के चलते मकान क्षतिग्रस्त हो गया था.

विधायक चंद्रशेखर ठाकुर का आरोप है कि, "निर्माण कंपनी और उसके अधीन कार्य कर रहे छोटे ठेकेदारों द्वारा पत्थर निकालने के लालच में गलत तरीके से कटिंग की जा रही है. इसके चलते आसपास के लोगों के मकानों को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन मोर्थ के अधिकारी और निर्माण कंपनी प्रभावितों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. धर्मपुर और आसपास के क्षेत्रों के ऐसे 194 मामले जिला प्रशासन की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से मोर्थ को सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रभावितों को राहत नहीं मिल पाई है".

धरने पर बैठे धर्मपुर के कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर (ETV Bharat) कोर्ट के चक्कर काटने को मजबूर न हों प्रभावित विधायक चंद्रशेखर ठाकुर की मांग है कि हाईवे की निर्धारित राइट ऑफ वे (ROW) सीमा से बाहर निर्माण कंपनी की कथित लापरवाही के कारण जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें मुआवजा दिलाने के लिए गठित कमेटी के माध्यम से जल्द समाधान किया जाए. प्रभावित लोगों को अपना हक पाने के लिए हाईकोर्ट के चक्कर काटने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि कमेटी का गठन ही प्रभावितों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें राहत दिलाने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन मोर्थ के अधिकारी इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं. दूसरी ओर, निर्माण कार्य के चलते कई परिवारों के मकानों को नुकसान पहुंच रहा है और लोग बेघर होने की कगार पर हैं.