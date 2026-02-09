ETV Bharat / state

कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप गिरफ्तार, बदहाल सड़कों को लेकर किया था चक्काजाम, मुचलका भरने पर हुए रिहा

कोतवाली पुलिस ने एम्बुलेंस चालक की रिपोर्ट पर ब्यास कश्यप के साथ 12 आंदोलनकारियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने धारा 191 (2),और 126 (2) बीएनएस की धारा के तहत अपराध दर्ज किया. जिस पर कोतवाली पुलिस ने विधायक ब्यास कश्यप के साथ 12 लोगो को गिरफ्तार किया और मुचलके पर रिहा कर दिया.

जांजगीर चांपा: कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है. विधायक सहित कुल 12 अरेस्ट हुए हैं. रविवार को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की ये कार्रवाई की है. दरअसल, 30 जून 2025 को जर्वे पीथमपुर रोड की बदहाली और उसे सुधारने की मांग को लेकर 6 घंटा तक जांजगीर चाम्पा मार्ग को जाम किया था.

जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर जर्वे गांव है. यहां से लेकर बाबा कलेश्वर नाथ की धार्मिक नगरी पीथमपुर तक की जर्जर सड़क से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है. पीडब्ल्यूडीे अधिकारियों को सड़क मरम्मत के लिए आवेदन देकर ग्रामीण थक गए है. जिसके बाद कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप के नेतृत्व में 30 जून 25 को जन आक्रोश दिखाते हुए नेशनल हाइवे 49 पर 6 घंटा तक चक्काजाम किया गया. इस चक्काजाम में सैंकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए. जाम के चलती सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लग गई.

मुचलका भरने पर हुए रिहा (ETV Bharat)





जाम में एंबुलेंस भी फंसी

चक्कजाम के दौरान वाहनों की लम्बी कतारें लग गई और एक निजी एम्बुलेंस चालक ने कोतवाली थाना में जाम को लेकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर रविवार को कोतवाली पुलिस ने विधायक ब्यास कश्यप के साथ, किसान नेता संदीप तिवारी, जर्वे सरपंच उतरा कश्यप, गोपाल कश्यप, ब्यास टंडन, अरमान मोहम्मद, गिरधारी कश्यप, बीजेपी नेत्री और जिला पंचायत सदस्य उमा राठौर, डंकेश्वर यादव, कमल कश्यप, योगेश कश्यप, योगेश कश्यप, और संजय कुमार यादव को गिरफ्तार किया. कानूनी कार्रवाई करते हुए सभी को मुचलका जमानत पर बाद में छोड़ दिया.

कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप गिरफ्तार (ETV Bharat)





एसपी ने दी सख्त चेतावनी

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने कहा, आम रास्ता रोक कर जनजीवन प्रभावित करना कानूनी अपराध है, चक्काजाम में स्कूली छात्र छात्राएं, एंबुलेंस, यात्री बस और अलग अलग इमरजेंसी कार्य में जाे वाली जनता परेशान होती है, कई महत्वपूर्ण काम प्रभावित होते हैं. इसलिए चक्काजाम पर किसी को रियायत नहीं मिलेगी जो भी शामिल होगा उस पर कारवाई की जाएगी.





विधायक ब्यास कश्यप की सफाई

विधायक ब्यास कश्यप ने कहा, जनहित के मामले मे हमेशा ग्रामीणों का साथ देंगे और एफआईआर या गिरफ्तारी से नहीं डरने वाले हैं. उन्होने कहा कि जिले की अधिकांश सड़कें ख़राब हैं, उसको सुधारने में अधिकारी ध्यान नहीं देते और जब जनता का आक्रोश दिखता है, तब आंख खुलती है. इसलिए समस्याओ के समाधान में जैसा अधिकारी सुनते हैं उसी तरह की आवाज़ उठाई जाती है.