Congress MLA का केंद्र सरकार पर हमला, बोले- खनिज कानून में संशोधन का मतलब राज्य के अधिकारों को छीनने का प्रयास
कांग्रेस विधायक ने केंद्र सरकार पर ‘खान एवं खनिज संशोधन विधेयक' को लेकर हमला बोला है.
Published : August 13, 2026 at 6:48 PM IST
रांची: झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री प्रदीप यादव ने केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पारित ‘खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026’ को राज्य के अधिकारों और वित्तीय संघीय ढांचे पर सीधा हमला करार दिया है.
राज्यों को वाजिब हक से वंचित करने का प्रयास
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने लोकसभा से पास हुए ‘खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026’ को 'काला' कानून करार देते हुए एक वीडियो क्लिप जारी कर बताया कि केंद्र की सरकार, राज्यों के संवैधानिक एवं वित्तीय अधिकारों को कमजोर कर उन्हें उनके वाजिब हक से वंचित करने का प्रयास कर रही है.
सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है विधेयक
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के बाद राज्यों को खनिज संसाधनों पर अतिरिक्त सेस लगाने का जो अधिकार प्राप्त हुआ था. केंद्र सरकार उसी अधिकार को समाप्त करने के लिए यह संशोधन लेकर आई है, यह कदम सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है और राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता पर गंभीर प्रहार है.
राज्यों को कमजोर करने की कोशिश
उन्होंने आगे कहा कि इस कानून का झारखंड पर गहरा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था में खनिज संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है. केंद्र सरकार की मंशा साफ है कि जो राज्य उसके राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं हैं, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए और उनकी विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए उन्हें केंद्र पर पूरी तरह आश्रित बना दिया जाए.
कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा असर
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड में गरीबों, महिलाओं, किसानों और जरूरतमंदों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं, ‘मंईयां सम्मान योजना’ जैसी योजनाओं पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है.
संसद में कांग्रेस ने किया है इस विधेयक का विरोध
कांग्रेस विधायक ने कहा कि यह सिर्फ राज्य सरकार के अधिकारों का सवाल नहीं है बल्कि 50 लाख से अधिक महिलाओं के सम्मान, अधिकार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है. झारखंड की महिलाएं भी इस अधिकार को छीनने के किसी भी प्रयास के खिलाफ मजबूती से खड़ी होगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संसद में इस विधेयक का विरोध किया है और झारखंड में भी पार्टी राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से संघर्ष करेगी.
होना चाहिए राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान: प्रदीप यादव
झारखंड की जनता अपने जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर अपने अधिकारों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देगी. प्रदीप यादव ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को राजनीतिक दुर्भावना से ऊपर उठकर राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए. भारत सरकार तत्काल इस फैसले पर पुनर्विचार करें और खान एवं खनिज संशोधन विधेयक, 2026 को वापस ले. राज्यों के अधिकारों और वित्तीय संघीय ढांचे के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.
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