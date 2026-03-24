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कांग्रेस विधायक ने दी हरियाणा CM को नसीहत, बोले- मर्यादा में रहकर बोले मुख्यमंत्री

कुरुक्षेत्र के थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने सीएम नायब सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें मर्यादा में बात करनी चाहिए.

Congress MLA Ashok Arora hits back at the Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini in the Rahul Gandhi case
अशोक अरोड़ा ने दी सीएम को नसीहत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 24, 2026 at 5:59 PM IST

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कुरुक्षेत्र : थानेसर से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को नसीहत देते हुए उन्हें मर्यादा में बोलने की बात कही है.

सीएम सैनी को दी नसीहत : विधायक अशोक अरोड़ा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र में हुए प्रशिक्षण शिविर में एक घंटा रुकने और प्रशिक्षण देने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि "मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी की ओर ध्यान देना चाहिए और मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए. शायद सीएम को सीआईडी ने गलत रिपोर्ट दी है क्योंकि राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में हुए प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी पूरे 7 घंटे रुके थे और अपने जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देकर गए थे."

कांग्रेस विधायक ने दी हरियाणा CM को नसीहत (Etv Bharat)

अनअप्रूव्ड कॉलोनियां काटी जा रही : इसके साथ ही विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि थानेसर विधानसभा में बहुत सारी अनअप्रूव्ड कॉलोनियां काटी जा रही हैं और लोगों को ठगा जा रहा है. इसलिए वे अधिकारियों और सरकार से मांग करते हैं कि जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी काटता है, उस पर FIR होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आज देश में गैस सिलेंडर की कमी हो रही है और देश की सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और वे लोगों से अपील करते हैं कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है. अगर देश में कोई संकट आया है तो उसको मिलकर लड़ना होगा.

थानेसर के मुद्दों को विधानसभा में उठाया : विधानसभा के बजट सत्र पर बोलते हुए विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि थानेसर के कई मुद्दों को उन्होंने विधानसभा सत्र में रखा है और कई मुद्दों पर सरकार ने भी सहमति जताई है और काम करवाने का आश्वासन दिया है.

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