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राज्यसभा चुनाव 2026: इस बार लोकल कैंडिडेट के लिए वोकल कांग्रेस के विधायक, कहा- उच्च सदन में झारखंड की आवाज हो बुलंद

रांची: झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. 1 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जबकि 18 जून को जरूरत पड़ने पर मतदान होगा. उसी शाम मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. हालांकि, NDA और INDIA गठबंधन दोनों की ओर से अभी तक किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है. ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी तेज है.

इस बार कांग्रेस विधायकों और बड़े नेताओं की आवाज एकदम साफ है, झारखंड से राज्यसभा उम्मीदवार झारखंड का ही होना चाहिए. पार्टी के विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप सहित कई विधायकों ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है. राजेश कच्छप ने कहा, "हमारे पास पर्याप्त संख्या है. महागठबंधन की सरकार चलाने जितनी ताकत हमारे पास है, उतनी दोनों राज्यसभा सीटें जीतने के लिए काफी है. हमें बाहर से संख्या जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी." उन्होंने आगे कहा, "हम सब चाहते हैं कि इस बार झारखंड से उम्मीदवार कोई स्थानीय नेता ही हो, ताकि हमारी आवाज राज्यसभा में मजबूती से गूंजे."

राजेश कच्छप और अनूप सिंह का बयान (ETV Bharat)

पहले भी उठ चुकी है स्थानीय उम्मीदवार की वकालत

कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप से पहले बेरमो विधायक अनूप सिंह भी स्थानीय नेता को टिकट दिए जाने की वकालत कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आलाकमान ने भरोसा दिलाया है कि इस बार राज्यसभा उम्मीदवार झारखंड का ही होगा, जो एक अच्छी पहल है.

मुख्यमंत्री का बयान vs कांग्रेस विधायकों की अपेक्षा