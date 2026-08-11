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उत्तराखंड में SIR का कमाल! जिंदा लोगों को दिखाया जा रहा मृत, कांग्रेस के गंभीर आरोप

कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने आरोप लगाया है कि एक विशेष समुदाय के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है.

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कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत की प्रेस वार्ता. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 11, 2026 at 8:17 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 8:45 PM IST

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हरिद्वार: उत्तराखंड में इन दिनों एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) की प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है. हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने आरोप लगाया है कि विधानसभा क्षेत्र में वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फार्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है. ऐसे ही कुछ आरोप मसूरी में भी कांग्रेस ने लगाया है.

कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने आरोप लगाया है कि एक विशेष समुदाय के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है. कुछ लोग जानबूझकर वोटरों के नाम कटवा रहे हैं. इसी मामले को लेकर उन्होंने मंगलवार को प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस वार्ता की. इस दौरान विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि यदि इस पर तत्काल रोक नहीं लगी तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पर धरना देंगी और विधानसभा में भी मामला उठाएंगी.

अनुपमा रावत का आरोप: अनुपमा रावत ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व सत्तारूढ़ के दबाव में वैध मतदाताओं के फार्म में आपत्ति लगा रहे हैं. नोटिस मिलने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है. अभी तक उनकी विधानसभा में 1029 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं. कुछ लोग जानबूझकर वैध मतदाताओं के नाम को एब्सेंट और परमानेंट शिफ्टिंग दिखा रहे हैं. कई जिंदा लोगों को मृत बताकर नाम काटे जा रहे हैं.

फार्म सात के गलत इस्तेमाल का आरोप: उन्होंने बताया कि बीती छह अगस्त को एक मतदाता का नाम हटाने के लिए फार्म 7 भरा गया, जबकि संबंधित मतदाता उसी मतदान केंद्र के क्षेत्र में निवास करता है और पूर्व में कई बार मतदान कर चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि सात अगस्त को 126, आठ अगस्त को 426 और नौ अगस्त को 331 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फार्म 7 के माध्यम से आवेदन किए गए.

विधायक के अनुसार उनके बीएलए 2 की जांच में ये मतदाता अपने-अपने क्षेत्रों में निवासरत हैं और किसी अन्य स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा फार्म 7 के बार-बार इस्तेमाल के भी मामले सामने आए हैं. आरोप लगाया कि सात अगस्त को जोगेंद्र सिंह ने 11, गुरबाज सिंह ने सात और अर्थव यादव ने सात बार फार्म 7 का इस्तेमाल किया.

जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में धरना देने की चेतावनी: विधायक ने कहा कि फार्म 10 की जांच में ऐसे कई अन्य मामले भी सामने आए हैं. अनुपमा रावत ने कहा कि एक हजार से अधिक लोगों को एसआईआर से संबंधित नोटिस दिए जा रहे हैं. विधायक ने बताया कि अभी उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन दिया है. अब डीएम से भी मिलेंगी. देहरादून में उनके नेता मुख्य निर्वाचन आयोग से मिलेंगे. चेतावनी देते हुए कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पर धरना देंगी और विधानसभा में भी मुद्दा उठाया जाएगा. वहीं इब्राहिमपुर गांव से आए ग्रामीण अब्दुल हमीद ने बताया कि उन्हें नोटिस आया है, जिसमें उन्हें मृत दिखाया गया है.

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मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर (ETV Bharat)

मसूरी में भी उठे एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल: मसूरी महिला कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में अध्यक्ष जसबीर कौर ने आरोप लगाया कि SIR की प्रक्रिया आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है. जसबीर कौर ने कहा कि कई लोगों को ऐसे नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिनमें आपत्ति का स्पष्ट कारण तक दर्ज नहीं है. उनका आरोप है कि SIR की मैपिंग सही तरीके से नहीं होने के कारण लोगों को अपने नाम और पहचान से जुड़े दस्तावेज जुटाने के लिए परेशान होना पड़ रहा हैं. कई लोगों से 50 से 60 साल पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा जा रहा है.

उनका कहना था कि जिस समय ये दस्तावेज तैयार हुए थे, उस समय लोगों ने यह नहीं सोचा था कि कई दशक बाद उनसे इन्हीं पुराने रिकॉर्ड के आधार पर अपनी पहचान साबित करने को कहा जाएगा. कई बुजुर्गों के पास पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे में उन्हें अपने ही मताधिकार को साबित करने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है.

युवाओं के वोट कटने की जताई आशंका: जसबीर कौर ने SIR को लेकर सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में युवाओं के वोट काटने की तैयारी की जा रही है. बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं, जो पात्र होने के बावजूद मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए हैं. वहीं, जिन युवाओं के नाम पहले से सूची में हैं, उन्हें भी दस्तावेज और सत्यापन की प्रक्रिया में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

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Last Updated : August 11, 2026 at 8:45 PM IST

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