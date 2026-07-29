ETV Bharat / state

जनरेटर ने गटका तीन दिन में 1 लाख 10 हजार का डीजल, कांग्रेस विधायक का आरोप बीजेपी नेताओं की गाड़ी में गया तेल

जांजगीर चांपा : ठाकुर छेदी लाल बैरिस्टर जिला अस्पताल में अनोखा मामला सामने आया है. जिसमें अस्पताल में इमरजेंसी विद्युत आपूर्ति के लिए लगे तीन जनरेटर ने तीन दिन में 1 लाख 10 हजार रुपए का डीजल पी लिया. यानी प्रतिदिन 24 घंटे के हिसाब से 55 हजार और प्रति घंटे 2291 रुपए 66 पैसे का डीजल जनरेटर्स ने गटका है. अब इन अनोखे जनरेटर्स और उसमें की गई डीजल खपत को लेकर कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप ने धांधली का आरोप लगाया है.वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के इन आरोपों को बीजेपी विधायक ने बेबुनियाद बताया है.साथ ही साथ अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि जनरेटर्स फुल कैपिसिटी पर चले हैं इसलिए खपत हुई है.

बिजली कटौती बना आपदा में अवसर

जांजगीर चांपा में बिजली कटौती की समस्या जिला अस्पताल प्रबंधन के लिए भ्रष्टाचार करने का अवसर बन गया. जांजगीर चांपा विधायक ने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन पर बीजेपी पदाधिकारियों की गाड़ियों में शासकीय राशि से डीजल भरवाने का आरोप लगाया है.उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सिविल सर्जन के 4 माह के कार्यकाल में डीजल खरीदी की जांच कराने की मांग की है.

कांग्रेस विधायक ने लगाए गंभीर आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)