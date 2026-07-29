ETV Bharat / state

जनरेटर ने गटका तीन दिन में 1 लाख 10 हजार का डीजल, कांग्रेस विधायक का आरोप बीजेपी नेताओं की गाड़ी में गया तेल

जांजगीर चांपा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन पर कांग्रेस विधायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं.विधायक ने कलेक्टर से जांच की मांग की है.

Demand to make name public
कांग्रेस विधायक का आरोप बीजेपी नेताओं की गाड़ी में गया तेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 12:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा : ठाकुर छेदी लाल बैरिस्टर जिला अस्पताल में अनोखा मामला सामने आया है. जिसमें अस्पताल में इमरजेंसी विद्युत आपूर्ति के लिए लगे तीन जनरेटर ने तीन दिन में 1 लाख 10 हजार रुपए का डीजल पी लिया. यानी प्रतिदिन 24 घंटे के हिसाब से 55 हजार और प्रति घंटे 2291 रुपए 66 पैसे का डीजल जनरेटर्स ने गटका है. अब इन अनोखे जनरेटर्स और उसमें की गई डीजल खपत को लेकर कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप ने धांधली का आरोप लगाया है.वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के इन आरोपों को बीजेपी विधायक ने बेबुनियाद बताया है.साथ ही साथ अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि जनरेटर्स फुल कैपिसिटी पर चले हैं इसलिए खपत हुई है.

बिजली कटौती बना आपदा में अवसर
जांजगीर चांपा में बिजली कटौती की समस्या जिला अस्पताल प्रबंधन के लिए भ्रष्टाचार करने का अवसर बन गया. जांजगीर चांपा विधायक ने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन पर बीजेपी पदाधिकारियों की गाड़ियों में शासकीय राशि से डीजल भरवाने का आरोप लगाया है.उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सिविल सर्जन के 4 माह के कार्यकाल में डीजल खरीदी की जांच कराने की मांग की है.

Congress MLA allegations
कांग्रेस विधायक ने लगाए गंभीर आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिस डीजल खपत को जनरेटर में दिखाया गया है दरअसल वो डीजल जनरेटर में नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में डाला गया है.इसकी जांच के लिए हमने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.जिसमें हमने सिविल सर्जन के पिछले 4 माह के कार्यकाल में डीजल खरीदी की जांच कराने की मांग की है- ब्यास कश्यप, कांग्रेस विधायक

जनरेटर ने गटका तीन दिन में 1 लाख 10 हजार का डीजल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजेपी नेताओं पर शासकीय डीजल लेने के आरोपों को बीजेपी जिलाध्यक्ष अंबेश जांगड़े ने तथ्यहीन बताया है.

Demand to make name public
बीजेपी ने कहा विधायक नाम सार्वजनिक करें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किस बीजेपी नेता की गाड़ी में जिला अस्पताल की पर्ची से डीजल डाला है उसे विधायक बताएं,मामले की जांच होनी चाहिए. यदि जांच में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता नहीं मिलेगी तो मानहानि का दावा करेंगे- अंबेश जांगड़े, जिलाध्यक्ष बीजेपी


वहीं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने भी विधायक के आरोप को गलत बताया और इस दावा किया कि जिला अस्पताल में लगे तीन जनरेटर में प्रतिघंटा 50 लीटर डीजल लगता है.

Civil Surgeon refuted allegations
सिविल सर्जन ने आरोपों का किया खंडन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुछ दिनों से बिजली की अनियमित कटौती हो रही है.ऐसे में मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए तीन जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है. किसी भी बीजेपी नेता की गाड़ी में जिला अस्पताल की पर्ची से डीजल नहीं डाला गया है- बीएल जागृति,सिविल सर्जन, जिला अस्पताल


आपको बता दें कि जिला अस्पताल में जीवन दीप समिति भर्ती और परिवार नियोजन राशि गड़बड़ी का मामला भी कांग्रेस विधायक विधानसभा में उठा चुके हैं.इन आरोपों पर राज्य शासन ने टीम बनाकर जांच शुरु की है. और अब फिर से जिला अस्पताल में सिविल सर्जन बीएल जागृति के आने के बाद डीजल धांधली के आरोप लग रहे हैं.विधायक ने 4 माह में हुई डीजल खरीदी की जांच और संबंधित पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज से बड़ा खुलासा होने का दावा किया है.

जंगल वॉरफेयर कॉलेज के संस्थापक को दी गई श्रद्धांजलि, ब्रिगेडियर बसंत कुमार पोनवार का नक्सल उन्मूलन में अहम योगदान

फर्जी जमानतदार 3 महिला आरोपी अरेस्ट, फर्जी दस्तावेजों के आधार जमानत लेते थे महिला आरोपी

दुर्ग में व्यापारी की कार का शीशा तोड़कर लाखों रुपए की उठाईगिरी

TAGGED:

HOSPITAL GENERATOR FUEL
FUEL WENT INTO BJP LEADERS VEHICLE
जिला अस्पताल
कांग्रेस विधायक का आरोप
CONGRESS MLA ALLEGES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.