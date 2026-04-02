मेडिकल कॉलेज की पानी की टंकी में मिले मृत बंदर, सख्त कार्रवाई की मांग, कांग्रेस विधायक बोले- 'मेवात की अनदेखी कर रही बीजेपी'
शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में पानी की टंकी से तीन मृत बंदर मिलने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है.
Published : April 2, 2026 at 2:07 PM IST
नूंह: हरियाणा के नूंह जिले में स्थित शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में है. कॉलेज के E-3 भवन की पानी की टंकी में तीन बंदर मृत हालत में मिलने से हड़कंप मच गया. मामला तब सामने आया जब नर्सिंग स्टाफ को बदबूदार और गंदा पानी मिलने लगा. शुरू में इसे सामान्य समस्या समझा गया, लेकिन जब सफाई के लिए टंकी खुलवाई गई तो अंदर का नजारा चौंकाने वाला था. टंकी में तीन बंदरों के शव पड़े थे, जिससे साफ है कि लंबे समय से पानी दूषित हो रहा था और इसका इस्तेमाल भी हो रहा था.
वीडियो वायरल होते ही बढ़ा मामला: घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, मामला तेजी से फैल गया. लोगों में गुस्सा बढ़ गया और मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर गंभीर सवाल उठने लगे. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टंकी के अंदर सड़ चुके बंदरों के शव हैं. इस घटना ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और स्टाफ की सेहत को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि दूषित पानी का इस्तेमाल काफी समय से हो रहा था.
कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का सरकार पर हमला: नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि "मेडिकल कॉलेज की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. यहां मरीजों को सही इलाज नहीं मिल रहा और दवाइयों की भी कमी बनी हुई है." उन्होंने आरोप लगाया कि "स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमराई हुई हैं और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है."
'मेवात की हो रही अनदेखी'- कांग्रेस विधायक: आफताब अहमद ने कहा कि "पानी की टंकी में मृत बंदरों का मिलना बहुत गंभीर लापरवाही है. भारतीय जनता पार्टी सरकार मेवात क्षेत्र की लगातार अनदेखी कर रही है. इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कांग्रेस सरकार के दौरान हजारों करोड़ रुपये की लागत से किया गया था, लेकिन अब इसकी हालत खराब होती जा रही है. मेडिकल कॉलेज में रखरखाव और निगरानी की कमी साफ दिखाई दे रही है."
जांच की मांग और कार्रवाई का इंतजार: विधायक ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है. फिलहाल इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और कॉलेज प्रशासन पर जवाबदेही का दबाव बढ़ गया है. स्थानीय लोग और मरीज अब कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस लापरवाही पर जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों.
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