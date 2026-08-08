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'हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन, जनविरोधी फैसले ले रही सरकार'- कांग्रेस विधायक

कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कानून व्यवस्था, बिजली के निजीकरण के मुद्दे पर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा.

ADITYA SURJEWALA ON BJP GOVERNMENT
ADITYA SURJEWALA ON BJP GOVERNMENT (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2026 at 12:48 PM IST

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चंडीगढ़: कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कानून व्यवस्था, बिजली के निजीकरण के मुद्दे पर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "हरियाणा में आए दिन फिरौती और हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं. कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है. विधायकों को धमकियां मिल रही हैं और बलराम दांगी के दफ्तर पर गोलीबारी जैसी घटनाएं हो रही हैं. ऐसी स्थिति में आम नागरिक कितने सुरक्षित होंगे, इसका आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है."

'हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन': कांग्रेस विधायक ने कहा कि "हमने 12 साल में हरियाणा में लॉ इन ऑर्डर कंप्लीट ब्रेक डाउन देखा है. महम के मेरे विधायक भाई के घर के ऑफिस पर गोली चलाई गई, फिरौती के फोन आते हैं, कितने पूर्व विधायक हैं दुकानदार और अन्य व्यापारी हैं. वे पुलिस को रिपोर्ट करने से डरते हैं. ये लगातार बढ़ता जा रहा है. हमें पता है कौन से गैंग ये करते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उन पर एक्शन क्यों नहीं लेती, जवाब उनके पास नहीं है."

कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. (ETV Bharat)

गैंग के टॉप लीडर को खत्म करना जरूरी: सुरजेवाला ने कहा "एक दिन में FBI ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की 50 जगह रेड की, वो भी एक ही वक्त पर. पूरे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म कर दिया. अगर अमेरिका एक दिन में खत्म कर सकता है. हमारे पास तो पंद्रह साल हो गए, अगर आप पंद्रह साल में 50 जगह छापा नहीं डाल पाए, उन्होंने तो एक दिन में ये काम किया 25 को अरेस्ट किया. गैंग बड़े नहीं होते आपको तो इन गैंग के टॉप लीडरशिप को खत्म करना होता है."

जनविरोधी फैसले ले रही सरकार: आदित्य सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि "सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए जनविरोधी फैसले ले रही है. बिजली निजीकरण और संपत्ति कर से जनता पर बोझ डालने की तैयारी की जा रही है. वर्तमान में बारिश भी कम है और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से स्थिति और मुश्किल है. ऐसे में गुरुग्राम सहित अन्य शहरों की बिजली का निजीकरण करने की साजिश रची जा रही है. निजी कंपनियां आम लोगों पर भारी आर्थिक बोझ डाल देंगी."

'ये जनता को राहत देने का वक्त': "सस्ती बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बजाय निजीकरण का रास्ता अपनाया जा रहा है, जिससे आम जनता को नुकसान होगा. इसी के विरोध में कर्मचारी 11 तारीख से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं. निकायों में संपत्ति कर को कलेक्टर रेट के आधार पर वसूलने का फैसला भी जनविरोधी है. जिन लोगों ने पहले कम दर पर संपत्ति खरीदी थी, उन पर अब भारी कर का बोझ डालने की तैयारी है. पहले से ही लोग पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमतों से परेशान हैं. महंगाई के इस दौर में एक तरफ संपत्ति कर बढ़ाने और दूसरी तरफ बिजली पर सरचार्ज लगाने की तैयारी की जा रही है. यह समय जनता को राहत देने का है, ना कि और बोझ बढ़ाने का."

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