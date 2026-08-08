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'हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन, जनविरोधी फैसले ले रही सरकार'- कांग्रेस विधायक

चंडीगढ़: कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कानून व्यवस्था, बिजली के निजीकरण के मुद्दे पर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "हरियाणा में आए दिन फिरौती और हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं. कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है. विधायकों को धमकियां मिल रही हैं और बलराम दांगी के दफ्तर पर गोलीबारी जैसी घटनाएं हो रही हैं. ऐसी स्थिति में आम नागरिक कितने सुरक्षित होंगे, इसका आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है."

'हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन': कांग्रेस विधायक ने कहा कि "हमने 12 साल में हरियाणा में लॉ इन ऑर्डर कंप्लीट ब्रेक डाउन देखा है. महम के मेरे विधायक भाई के घर के ऑफिस पर गोली चलाई गई, फिरौती के फोन आते हैं, कितने पूर्व विधायक हैं दुकानदार और अन्य व्यापारी हैं. वे पुलिस को रिपोर्ट करने से डरते हैं. ये लगातार बढ़ता जा रहा है. हमें पता है कौन से गैंग ये करते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उन पर एक्शन क्यों नहीं लेती, जवाब उनके पास नहीं है."

कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. (ETV Bharat)

गैंग के टॉप लीडर को खत्म करना जरूरी: सुरजेवाला ने कहा "एक दिन में FBI ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की 50 जगह रेड की, वो भी एक ही वक्त पर. पूरे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म कर दिया. अगर अमेरिका एक दिन में खत्म कर सकता है. हमारे पास तो पंद्रह साल हो गए, अगर आप पंद्रह साल में 50 जगह छापा नहीं डाल पाए, उन्होंने तो एक दिन में ये काम किया 25 को अरेस्ट किया. गैंग बड़े नहीं होते आपको तो इन गैंग के टॉप लीडरशिप को खत्म करना होता है."