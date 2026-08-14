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हरियाणा में यूथ पॉलिटिक्स तेज... ईटीवी भारत से बोले आदित्य सुरजेवाला- "Gen Z बेहतर भविष्य चाहता है, युवा जाति-धर्म की राजनीति से नहीं टूटेगा"

चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए "युवाओं की गूंज" कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है. पार्टी ने इसके केंद्र में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) को रखा है. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार युवाओं को स्थायी रोजगार देने के बजाय अस्थायी नियुक्तियों के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है. इसी मुद्दे पर हरियाणा विधानसभा के सबसे युवा कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की.

"कांग्रेस हमेशा युवाओं की पार्टी रही": ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि, "कांग्रेस हमेशा युवाओं की पार्टी रही है. हरियाणा विधानसभा में आज भी कांग्रेस के सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं. कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि युवा का न कोई धर्म होता है, न कोई जाति होती है. युवा हमारा भविष्य है. यदि सरकार युवाओं की आवाज नहीं उठाती और उनके लिए बेहतर हरियाणा और भारत बनाने की दिशा में काम नहीं करती तो ऐसी सरकार की नाकामी तय है."

कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए (ETV Bharat)

HKRN पर पहले भी सवाल उठा चुकी है कांग्रेस: युवाओं को लेकर कांग्रेस के अभियान संबंधित सवाल जब ईटीवी भारत ने पूछा कि क्या दिल्ली में युवाओं के प्रदर्शन के बाद पार्टी Gen Z को साधने की कोशिश कर रही है, तो सुरजेवाला ने इसे खारिज करते हुए कहा कि, "HKRN का मुद्दा कांग्रेस पहले भी उठाती रही है और आगे भी उठाएगी. प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने का असर कानून-व्यवस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक पर पड़ रहा है. हमने ठान रखा है कि यह बीजेपी सरकार जब तक युवाओं को रोजगार नहीं देती, तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे. हरियाणा सरकार में बड़ी संख्या में पद खाली हैं, लेकिन सरकार न तो नियमित कर्मचारियों की भर्ती करना चाहती है और न ही अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की दिशा में गंभीरता दिखा रही है."

15 लाख आवेदन पेंडिंग होने का दावा: HKRN के आंकड़ों का हवाला देते हुए आदित्य सुरजेवाला ने दावा किया कि पोर्टल पर करीब 15 लाख युवाओं की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हैं. उन्होंने कहा कि, "इसका मतलब 15 लाख बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो रोजगार चाह रहे हैं. हिसार, भिवानी और जींद जैसे जिलों में करीब एक-एक लाख आवेदन लंबित होने का दावा सामने आता है. साल 2022 से फरवरी 2026 तक HKRN के जरिए केवल करीब 16,863 नौकरियां दी गईं. जो यह एक लाख बीस हजार का नारा सीएम लगाते हैं, जिसका ढोल वह पीटते हैं, वह बिल्कुल खोखला है."

"एक जेब से निकालकर दूसरी में डाल दिया": कांग्रेस विधायक ने कहा कि, "सरकार द्वारा बताए जा रहे करीब 97 हजार अन्य कर्मचारी वास्तव में पहले से ही किसी दूसरे विभाग या ठेकेदार के माध्यम से अस्थायी तौर पर काम कर रहे थेउन्होंने एक जेब से निकाला, दूसरे जेब में डाला और बोल दिया कि हमने नई नौकरी दे दी.” सुरजेवाला के मुताबिक इसे नई भर्ती के रूप में प्रचारित करना युवाओं के साथ छल है. साल 2025 में चुनाव खत्म होने के बाद HKRN के जरिए पूरे प्रदेश में करीब 1,050 नौकरियां ही दी गईं. पानीपत में सात, महेंद्रगढ़ में 11 और कैथल में नौ नियुक्तियों जैसे आंकड़े सामने आए. ये सरकार की रोजगार नीति की विफलता है."

जॉब सिक्योरिटी पर भी सरकार को घेरा: मुख्यमंत्री की ओर से करीब एक लाख 20 हजार कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के दावे पर भी सुरजेवाला ने सवाल उठाते हुए कहा कि, "जब संबंधित बिल विधानसभा में आया तो उन्होंने उसमें संशोधन का प्रस्ताव रखा था. कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रमोट किया था कि मैं युवा हूं और उनकी आवाज को उठाने का काम करूं. सरकार ने कर्मचारियों को स्थायित्व देने के लिए पांच साल की शर्त और 15 अगस्त 2029 की डेडलाइन तय की है. मैंने विधानसभा में कहा था कि आप पांच साल की डेडलाइन क्यों लगा रहे हो. कांग्रेस की सरकार होती थी तो पद खाली होने पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करते थे."

"मई 2026 तक एक भी कर्मचारी पक्का नहीं हुआ": कांग्रेस विधायक ने दावा किया कि, "मई 2026 तक ये एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं कर पाए, जॉब सिक्योरिटी नहीं दे पाए. सरकार की नीति ही स्थायी रोजगार देने की नहीं है. युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ पहले से काम कर रहे कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा भी जरूरी है."