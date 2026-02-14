ETV Bharat / state

चौपदार बोले, भाजपा फैलाती है नफरत और हम खोलते रहेंगे मोहब्बत की दुकान

जयपुर के बिड़ला सभागार में 16 फरवरी को कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का पैगाम ए मोहब्बत सद्भावना सम्मेलन होगा.

Chowpdar talking to the media
मीडिया से बात करते चौपदार (ETV Bharat Jaipur)
Published : February 14, 2026 at 3:23 PM IST

जयपुर: कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से सोमवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में पैगाम ए मोहब्बत सद्भावना सम्मेलन किया जाएगा. इसमें अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी शिरकत करेंगे. इसमें समसामयिक विषयों पर भी चर्चा होगी.

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौपदार ने शनिवार को मीडिया को इसकी जानकारी दी. चौपदार ने कहा कि 2014 के बाद जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से नफरत का वातावरण बनाकर देश की गंगा-जमुना तहजीब को नष्ट किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा की नफरत सोच को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर के पैदल यात्रा निकाली थी. भाजपा जो कर रही है वह करती रहे, लेकिन कांग्रेस अपनी मोहब्बत की दुकान खोलता रहेगी.

इसी संबंध में 16 फरवरी को जयपुर में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से पैगाम ए मोहब्बत सद्भावना कार्यक्रम किया जा रहा है. इसमें इमरान प्रतापगढ़ी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, हरीश चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी आदि शामिल होंगे.

धर्मांतरण विरोधी बिल के खिलाफ याचिका : चौपदार ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून लाई. इसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. उस पर 24 मार्च को सुनवाई होगी. भाजपा सरकार डिस्टर्ब एरिया बिल लाई है, जो संविधान और लोकतंत्र विरोधी है. कैसे कोई किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकता है. इस सरकार का मकसद केवल हिंदू मुसलमान करके वोटों का ध्रुवीकरण करना है. हम सरकार और भाजपा की इस नफरती सोच का विरोध करते रहेंगे.

