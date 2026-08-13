ETV Bharat / state

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने निकाली तिरंगा यात्रा, साफे में नजर आए कार्यकर्ता

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से पीसीसी मुख्यालय से रामगंज चौपड़ तक निकाली गई तिरंगा यात्रा.

तिरंगा यात्रा में शामिल कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ता
तिरंगा यात्रा में शामिल कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 3:18 PM IST

|

Updated : August 13, 2026 at 5:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से आज तिरंगा यात्रा और वाहन रैली निकाली गई. कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एमडी चौपदार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता तिरंगा हाथ में लिए दोपहिया और चौपाइयां वाहनों पर सवार होते हुए दोपहर 2 बजे पीसीसी मुख्यालय से रवाना हुए और चांदपोल, अजमेरी गेट बड़ी चौपड़ रामगंज चौपड़ पर जाकर यात्रा संपन्न हुई.

यात्रा के दौरान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एमडी चौपदार ने कहा कि आज हमारा लोकतंत्र बचाओ का नारा है और यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है. सर्व धर्म के लोग इस रैली में शामिल हुए और सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि भारत के सबसे बड़े पर्व को धूमधाम से मनाया जाए. तिरंगा यात्रा में जयपुर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आर आर तिवाड़ी भी मौजूद रहे.

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने निकाली तिरंगा यात्रा (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. स्वतंत्रता दिवस पर बीकानेर में राज्य स्तरीय समारोह, जानें आपके जिले में कौन फहराएगा तिरंगा

हालांकि, तिरंगा यात्रा के दौरान दिलचस्प नजारा देखने को मिला कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता रंग-बिरंगे साफे पहने हुए नजर आए और हाथों में तिरंगा यात्रा लेकर चलते रहे और वंदे मातरम और देशभक्ति के नारों से लोगों में जोश भरने का काम किया. स्वाधीनता दिवस के मौके पर शनिवार को सुबह 7.30 बजे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा झंडारोहण करेंगे. साथ ही उपस्थित कार्यकर्ता और नेताओं को भी संबोधित करेंगे. वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सुबह 8 बजे बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण करेंगे.

Last Updated : August 13, 2026 at 5:27 PM IST

TAGGED:

CONGRESS MINORITY DEPARTMENT
FLAG MARCH IN JAIPUR
CONGRESS MINORITY DEPT FLAG MARCH
कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग
INDEPENDENCE DAY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.