ETV Bharat / state

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने निकाली तिरंगा यात्रा, साफे में नजर आए कार्यकर्ता

जयपुर : कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से आज तिरंगा यात्रा और वाहन रैली निकाली गई. कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एमडी चौपदार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता तिरंगा हाथ में लिए दोपहिया और चौपाइयां वाहनों पर सवार होते हुए दोपहर 2 बजे पीसीसी मुख्यालय से रवाना हुए और चांदपोल, अजमेरी गेट बड़ी चौपड़ रामगंज चौपड़ पर जाकर यात्रा संपन्न हुई.

यात्रा के दौरान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एमडी चौपदार ने कहा कि आज हमारा लोकतंत्र बचाओ का नारा है और यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है. सर्व धर्म के लोग इस रैली में शामिल हुए और सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि भारत के सबसे बड़े पर्व को धूमधाम से मनाया जाए. तिरंगा यात्रा में जयपुर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आर आर तिवाड़ी भी मौजूद रहे.