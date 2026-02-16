ETV Bharat / state

इमरान प्रतापगढ़ी का पीएम मोदी पर निशाना, बोले- कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले लोकसभा से भाग रहे हैं

बार-बार देश के प्रधानमंत्री को धमकाते हैं ट्रंप : राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं. डोनाल्ड ट्रंप बार-बार कहता है कि मैं जब चाहूं नरेंद्र मोदी का पोलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं. इस ट्रेड डील में किसानों और छोटे व्यापारियों के साथ अन्याय होगा, उसके परिणाम आगे देखने को मिलेंगे. भाजपा बांग्लादेश के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन जब ट्रेड डील हुई तो अगर बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन खरीदेगा तो उसे 0% टैरिफ देना पड़ेगा और जब भारत इंपोर्ट करेगा तो उसको 18% टैरिफ देना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि ट्रंप बार-बार प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहा है. प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं इस देश के हैं और यह प्रधानमंत्री की बेज्जती नहीं, बल्कि इस पूरे देश की बेज्जती है.

प्रतापगढ़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री तो हमेशा मैदान छोड़कर भागे हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब संसद से बाहर निकले थे तो मोदी सरकार के दो मंत्री ट्रेड डील पर बाइट दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राहुल गांधी को देखा तो वहां से निकाल लिए. राहुल गांधी का जवाब देने के लिए रात एक बजे मोदी सरकार के दो मंत्री ट्वीट करते हैं और इसकी परमिशन अमेरिका से लेते हैं कि ट्वीट किया जाए या नहीं.

प्रधानमंत्री कब से महिलाओं के मन की बात पढ़ने लग गए : राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री कब से महिलाओं के मन की बात पढ़ने लग गए. उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की महिला सांसदों को सलाम करता हूं जो इतनी हिम्मत रखती है कि संसद में प्रधानमंत्री का गिरेबान पड़कर उनसे सवाल जवाब कर सके. जब कांग्रेस की महिला सांसद संसद में खड़ी हुई तो प्रधानमंत्री ने संदेश भिजवा दिया कि अंदर खतरा है, मैं नहीं आ सकता.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कहते हैं कि मुझे इनपुट मिला है कि कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमला कर देती. प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि महिलाओं के डर से कब तक भागते रहोगे. उन्होंने कहा कि झूठे आरोप लगाना बंद कर दो. उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर के पास कौन सा सूत्र था, जिसने बताया है कि महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमला कर सकती हैं.

जयपुर: कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. प्रतापगढ़ी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले आज लोकसभा से भाग रहे हैं. प्रतापगढ़ी ने सोमवार को बिड़ला सभागार में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से आयोजित 'पैगाम ए मोहब्बत सद्भावना' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 56 इंच की छाती वाले की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो लोकसभा में चले आएं.

मुसलमान को बरगलाने वाली पार्टियों से दूर रहें : इमरान प्रतापगढ़ी ने इशारों ही इशारों में मुस्लिम सियासत करने वाली पार्टियों से भी दूर रहने की हिदायत अल्पसंख्यक वर्ग को दी. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग का चोला पहनकर मुस्लिम समाज को कांग्रेस के खिलाफ बरगलाने वाली पार्टियों से भी दूर रहें. कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर कोई उनसे पूछे कि कांग्रेस ने उनके लिए क्या किया है तो बता देना, देश के शीर्ष पदों से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मुस्लिम समाज से बने हैं.

नफरत के बाजार में राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली : इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जब इस देश में नफरत फैलाई जा रही थी, तब राहुल गांधी ने इस देश में मोहब्बत की दुकान खोली. उन्होंने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और उनके साथ लाखों लोग उसमें चले और लोगों को बताया कि कैसे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है.

पढ़ें : कांग्रेस का 'पैगाम ए मोहब्बत' : रंधावा बोले- कांग्रेसियों को फिर से भगत सिंह के चोले में रंगना पड़ेगा

केंद्रीय वित्त मंत्री पर कसा तंज : इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी तंज कसते हुए कहा कि डेढ़ घंटे के बजट भाषण में उन्होंने एक भी शब्द महंगाई पर नहीं बोला. सुबह दही-चीनी लेकर के बजट पेश किया और उसके बाद दही चीनी के ही दाम बढ़ा दिए. इन्होंने भगवान कृष्ण के भी सबसे प्रिय भोजन दही-मक्खन पर जीएसटी लगा दिया.

पार्टी कार्यकर्ताओं को भी नसीहत : इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब केवल मुसलमान नहीं है, बल्कि इसमें सिख, बौद्ध, जैन, पारसी भी आते हैं और जो अपना वजूद रखते हैं, लेकिन हमें होशियार रहना है. हमारा कोई मनमुटाव है तो उसे बंद कमरे में बैठकर सुलझाएं, लेकिन बाहर इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए.

बालमुकुंदाचार्य पर डोटासरा का निशाना : वहीं, सद्भावना सम्मेलन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे लोगों की चर्चा करने की जरूरत नहीं है. चूरू, चौमूं के बाद हवामहल में भी मोरिया बुला देंगे. मैं गारंटी देता हूं कि यह लंबे बाल वाला दोबारा विधानसभा में नहीं दिखाई देगा.

डोटासरा ने बालमुकुंदाचार्य का नाम लिए बगैर कहा कि कभी इसको माइक से दिक्कत होती है, कभी ठेलों से प्रॉब्लम है तो कभी गरीब से प्रॉब्लम है. मुझे समझ में नहीं आता, विधायक का काम अपने क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का काम होता है. क्षेत्र में और प्रदेश में विकास के काम कैसे हो, उसे पर फोकस रखना रखना चाहिए. जन कल्याण के क्या-क्या काम हो, यह काम विधायक और जनप्रतिनिधि का होता है, लेकिन ऐसे लोगों को खुला छोड़ रखा है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जितने विकास के काम किए थे, यह उसके नाखून के बराबर भी नहीं कर सकते हैं.

पायलट, गहलोत और जूली नहीं आए : वहीं, सद्भावना कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट नहीं आए. जबकि कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा, अमीन कागजी, मनोज मेघवाल, विकास चौधरी जाकिर गैसावत ने भी शिरकत की.