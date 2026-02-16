कांग्रेस का 'पैगाम ए मोहब्बत' : रंधावा बोले- कांग्रेसियों को फिर से भगत सिंह के चोले में रंगना पड़ेगा
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से बिड़ला सभागार में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का 'पैगाम ए मोहब्बत' सम्मेलन का आयोजन.
Published : February 16, 2026 at 1:42 PM IST
जयपुर: कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से सोमवार को बिड़ला सभागार में मोहब्बत सद्भावना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने शिरकत की. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट नहीं आए.
इस दौरान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रंधावा ने कहा कि कहा कि आज देश को उस गाने की जरूरत है जो भगत सिंह ने गाया था. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी आज भगत सिंह के 'रंग दे बसंती चोले' में रंगने की जरूरत है, क्योंकि आज केंद्र की मोदी सरकार किसानों को खत्म करने में लगी हुई है. भगत सिंह के चाचा ने 1 साल से ज्यादा समय तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन किसानों का नुकसान नहीं होने दिया और अंग्रेजों को घुटने पर ला दिया.
LIVE: राजस्थान प्रदेश काग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का सद्भावना सम्मेलन, जयपुर https://t.co/eUpSIbB59y— Rajasthan PCC (@INCRajasthan) February 16, 2026
आज जो देश में नफरत की पॉलिटिक्स चल रही है, उसको भी खत्म करना जरूरी है. राहुल गांधी जिस तरह से संसद में बात करते हैं तो मोदी सरकार को पसीना आ जाता है. राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया जाता है. रंधावा ने कहा कि देश में दो परसेंट सिखों की आबादी है, लेकिन देश की आजादी में 80% सिखों की भागीदारी है. जो लोग इस देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़े हैं, उनमें से 90 फीसदी सिख कम्युनिटी के लोग हैं. रंधावा ने कहा कि आज देश में सबसे मजबूत संगठन की बात की जाती है तो सबसे पहले राजस्थान की बात की जाती है, क्योंकि राजस्थान सबसे मजबूत संगठन है.
अल्पसंख्यक समुदायों को खत्म करना चाहती है भाजपा : प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि आजादी दिलाने में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, सब की भागीदारी है, लेकिन आज देश में भाजपा मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदायों को खत्म करना चाहती है. उनके अधिकार खत्म करना चाहती है. उन्होंने कहा कि सिखों के सबसे पवित्र हरमिंदर साहब की नींव साईं मियां मीर ने रखी थी और उनके बेटे ने अमृतसर की हिफाजत की थी. उन्होंने कहा कि आज सरहदी गांधी को कौन भूल सकता है. महात्मा गांधी, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को कौन भूल सकता है. भारतीय सेना जब पाकिस्तान से युद्ध करती थी, तब हर-हर महादेव, बोले सो निहाल और अल्लाह हू अकबर के नारे लगते थे.