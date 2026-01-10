ETV Bharat / state

कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान, रायपुर में ताम्रध्वज साहू ने गिनाई नए कानून की खामियां

पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार मजदूर विरोधी सरकार है. उन्होंने नई योजना VB-GRAMG और मनरेगा में अंतर बताया.

MGNREGA BACHAO ANDOLAN
रायपुर में ताम्रध्वज साहू ने गिनाई नए कानून की खामियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 10, 2026 at 2:40 PM IST

रायपुर: कांग्रेस के पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शनिवार को राजधानी रायपुर के गांधी चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेसवार्ता ली. इस दौरान उन्होंने मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह अभियान 11 जनवरी से 25 फरवरी तक छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में चलाया जाएगा.

मोदी सरकार पर मजदूर विरोधी होने का आरोप: ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि मोदी सरकार मजदूर विरोधी नीति अपना रही है. सरकार बड़े उद्योगपतियों और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना चाहती है. इसी वजह से मनरेगा को कमजोर कर उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा की जगह VB जी राम जी योजना लाने की तैयारी कर रही है.

कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मनरेगा बनाम VB जी राम जी योजना: पूर्व मंत्री ने बताया कि मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से काम तय होते हैं, जिससे सीधे मजदूरों को रोजगार मिलता है. मनरेगा में मजदूरों को काम मांगने का अधिकार है, 15 दिनों के भीतर काम देने का प्रावधान है. रोजगार की गारंटी है. 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार की भागीदारी है.

ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप: कांग्रेस ने कहा कि VB जी राम जी योजना में काम का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी, किस क्षेत्र में कौन सा काम होगा, यह भी केंद्र तय करेगी. इशसे ठेकेदारों को सीधा फायदा मिलने की संभावना है. मजदूरों को रोजगार की गारंटी नहीं है. ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इस नई योजना से मजदूरों को नुकसान और ठेकेदारों को फायदा होगा.

MGNREGA BACHAO ANDOLAN
पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार मजदूर विरोधी सरकार है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राम के नाम पर भ्रम फैलाने का आरोप: ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सरकार भगवान राम के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है. VB जी राम जी का पूरा नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण) है. लेकिन इसे शॉर्ट फॉर्म में राम का नाम देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है.

मनरेगा को बंद नहीं करना चाहिए: कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर मनरेगा में कोई कमी है तो उसे सुधारा जाना चाहिए, न कि योजना को ही बंद किया जाए. मनरेगा मजदूरों के हित में बनी सबसे प्रभावी योजना रही है, जिसे हटाना गरीब और ग्रामीण मजदूरों के साथ अन्याय है.

मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान का पूरा कार्यक्रम

  • 11 जनवरी: जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय उपवास
  • 12–29 जनवरी: गांव-गांव चौपाल, मनरेगा और VB जी राम जी का अंतर समझाया जाएगा
  • 30 जनवरी: सभी वार्डों और शहरों में एक दिवसीय धरना
  • 31 जनवरी–6 फरवरी: मनरेगा बचाओ कार्यक्रम
  • 7–15 फरवरी: देशभर के सभी राज्यों में विधानसभा घेराव
  • 11–25 फरवरी: 3 से 4 स्थानों पर प्रदेश स्तरीय रैलियां
संपादक की पसंद

