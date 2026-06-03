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देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा

कांग्रेसियों ने मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )