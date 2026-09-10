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महिला प्रत्याशी के एएसआई पति को निलंबित करने से भड़के कांग्रेसी, किया विरोध प्रदर्शन

निलंबन वापस लेने की मांग: कांग्रेस के शहर अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल और उपाध्यक्ष विवेक पाराशर सहित कार्यकर्ता काले कपड़े और काला चश्मा पहनकर जिला मुख्यालय पहुंच गए. जहां उन्होंने वार्ड 61 में कांग्रेस महिला प्रत्याशी के एएसआई पति को निलंबित करने का विरोध जताया. साथ ही कार्यकर्ता विरोध में तख्तियां थामे रहे. डॉ जयपाल और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मामले में अधिकारियों से भी बातचीत करके एएसआई का निलंबन वापस लेने की मांग की है.

अजमेर: कांग्रेस की महिला प्रत्याशी के पति के निलंबन के मामले में कांग्रेस शहर अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल कार्यकर्ताओं के साथ काले कपड़े पहनकर जिला मुख्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. दरअसल वार्ड 61 से कांग्रेस और भाजपा दोनों की महिला प्रत्याशी के पति पुलिस महकमे में एएसआई हैं. लिहाजा भाजपा प्रत्याशी को छोड़ कांग्रेस प्रत्याशी के पति को एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने निलंबित कर दिया. इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है.

'प्रशासन का बीजेपी कर रही दुरुपयोग': डॉ जयपाल 'अंधा कानून' लिखा काला चश्मा पहन पहुंचे. डॉ जयपाल ने पुलिस और प्रशासन पर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सब देख रहे हैं कि किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ रही हैं. बीजेपी चुनाव में प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है. शहर कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप है कि पुलिस महकमे में एएसआई हरफूल मीना और मनोज मीणा ने लीव के लिए आवेदन किया था. एएसआई मनोज मीणा को लीव दे दी गई, लेकिन एएसआई हरफूल मीणा को लीव नहीं दी गई और उसे निलंबित कर दिया गया.

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'ईंट का जवाब पत्थर से देगी कांग्रेस': उन्होंने बताया कि एएसआई हरफूल मीणा की पत्नी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं. इसलिए उसके साथ पक्षपात किया गया है. डॉ जयपाल ने कहा कि कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है और यह विरोध आगे भी जारी रहेगा. कांग्रेस उपाध्यक्ष विवेक पाराशर ने कहा कि कांग्रेस के इस विरोध को अजमेर ही नहीं बल्कि राज्य और पूरा देश देखेगा कि किस तरह से चुनाव में बीजेपी हथकंडे अपना रही है. पराशर ने कहा कि कांग्रेस ईंट का जवाब पत्थर से देगी. एएसआई को न्याय नहीं दिला देते, तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी.