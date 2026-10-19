राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाए जाने पर कांग्रेसियों में उबाल, जानें कहां दर्ज़ हुआ मुक़दमा
कांग्रेस नेताओं ने सनातन रक्षा संगठन के खिलाफ लखनऊ के बाजार खाला थाना में एफआईआर दर्ज कराई और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 10:46 AM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर सनातन रक्षा संगठन की तरफ से सनातन भारत के रावण जैसे पोस्टर लगाए गए। मुख्य रावण माफिया अतीक अहमद को बनाया गया और इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी रावण का एक सिर के रूप में प्रदर्शित किया गया. अमेरिकी व्यवसाई एलन मस्क समेत जानी-मानी हस्तियों को रावण के एक सिर के रूप में प्रदर्शित किया गया. अब इस पर बड़ा विवाद शुरू हो गया है.
कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सनातन रक्षा संगठन के खिलाफ लखनऊ के बाजार खाला थाना में एफआईआर दर्ज कराई है और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. कांग्रेस के पदाधिकारियों ने तर्क दिया है कि सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.
उन्होंने कहा है कि हरहाल में ऐसे लोगों पर पुलिस को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, यही हमारी मांग है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता शैलेंद्र तिवारी का कहना है कि सांप्रदायिक मंशा के लोग शुरू से जिस तरह भाजपा अपने अलोकतांत्रिक फॉलोअर्स सपोर्टर और गुर्गो के माध्यम से जिस तरह से हमारे सांसद राहुल गांधी की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं. कभी पोस्ट के माध्यम से तो कभी पोस्टर के माध्यम से तो कभी मीम्स के माध्यम से तो कभी सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से.
सामाजिक प्लेटफार्म पर उनकी छवि को खराब करने का काम करने वाले लोगों को समर्थन देने वाली पार्टी और पार्टी की सरकार दोनों मिलकर जिस निर्लज्जता से ऐसे लोगों सपोर्ट करती है, जिससे सामाजिक वैमनस्यता बढ़े. क़ानून व्यवस्था का हवाला देकर आपने राजनैतिक विरोधियों का काउंटर कराने का रास्ता साफ हो सके.
राहुल गांधी से संबंधित विवादित पोस्टर के विरोध में खाला बाजार थाना में मुकदमा दर्ज कराने वाले नेताओं में उत्तर प्रदेश विधि एवं मानवाधिकार विभाग के चेयरमैन आसिफ रिज़वी रिंकू, शैलेन्द्र तिवारी, तौहीद अहमद नजमी, अभिषेक मिश्रा, आकिल हुसैन, मोहम्मद आरिफ़, राजन रावत, मुनेश्वर पाल, मो. शारिक, अलीम सिद्दीकी समेत कई अधिवक्ता शामिल रहे.