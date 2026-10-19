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राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाए जाने पर कांग्रेसियों में उबाल, जानें कहां दर्ज़ हुआ मुक़दमा

राहुल गांधी को सनातन विरोधी बताने पर कांग्रेस नेताओं ने लखनऊ के बाजार खाला थाना में दी तहरीर. ( ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर सनातन रक्षा संगठन की तरफ से सनातन भारत के रावण जैसे पोस्टर लगाए गए। मुख्य रावण माफिया अतीक अहमद को बनाया गया और इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी रावण का एक सिर के रूप में प्रदर्शित किया गया. अमेरिकी व्यवसाई एलन मस्क समेत जानी-मानी हस्तियों को रावण के एक सिर के रूप में प्रदर्शित किया गया. अब इस पर बड़ा विवाद शुरू हो गया है.

कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सनातन रक्षा संगठन के खिलाफ लखनऊ के बाजार खाला थाना में एफआईआर दर्ज कराई है और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. कांग्रेस के पदाधिकारियों ने तर्क दिया है कि सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

राहुल गांधी को सनातन विरोधी बताने पर कांग्रेस नेताओं ने लखनऊ के बाजार खाला थाना में दी तहरीर. (ETV Bharat) उत्तर प्रदेश विधि एवं मानवाधिकार विभाग के अध्यक्ष आसिफ अली रिजवी ने थाने पर तहरीर दी है और कहा है कि समाज में जहर घोलने के लिए इस तरह के कुकृत्य किए जा रहे हैं. सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है. उन्होंने कहा है कि हरहाल में ऐसे लोगों पर पुलिस को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, यही हमारी मांग है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता शैलेंद्र तिवारी का कहना है कि सांप्रदायिक मंशा के लोग शुरू से जिस तरह भाजपा अपने अलोकतांत्रिक फॉलोअर्स सपोर्टर और गुर्गो के माध्यम से जिस तरह से हमारे सांसद राहुल गांधी की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं. कभी पोस्ट के माध्यम से तो कभी पोस्टर के माध्यम से तो कभी मीम्स के माध्यम से तो कभी सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से. राहुल गांधी को सनातन विरोधी बताने पर कांग्रेस नेताओं ने लखनऊ के बाजार खाला थाना में दी तहरीर. (ETV Bharat)