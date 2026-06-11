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कांग्रेसियों ने मिल-जुलकर मनाई राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि, गहलोत समर्थक नेता भी हुए शामिल

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि देश में दूरसंचार क्रांति, परिवहन और सड़कों का जाल बिछाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

Rajesh Pilots death anniversary
राजेश पायलट की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
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अजमेर: पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता दिवंगत राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि प्रेरणा दिवस के रूप में अजमेर में रेलवे सीनियर इंस्टिट्यूट में मनाई गई. खास बात यह रही कि इसमें गहलोत समर्थक राजेश पायलट की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए. जहां सभी ने राजेश पायलट के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए.

पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल, पूर्व विधायक श्रीगोपाल बाहेती सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता गहलोत गुट के भी मौजूद रहे. इनके अलावा कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता दिवंगत राजेश पायलट को श्रद्धांजलि अर्पित की.

अजमेर में राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: Pilot on Gehlot : सचिन पायलट बोले- गहलोत जितना स्नेह वैभव से रखते हैं, उतना ही स्नेह और लगाव मुझसे रखते हैं

राजेश पायलट का है एहसान: कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि प्रेरणा दिवस के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि मनाई गई है. बड़ी संख्या में कांग्रेसी एकत्रित हुए हैं. सभी ने राजेश पायलट के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प लिया है. जैन ने कहा कि दिवंगत राजेश पायलट के योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता. राजेश पायलट ने किसानों के अधिकारों के लिए हमेशा सजग रहे. देश में दूरसंचार क्रांति, परिवहन और सड़कों का जाल बिछाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

Rajesh Pilots death anniversary
श्रद्धांजलि सभा में मौजूद कार्यकर्ता (ETV Bharat Ajmer)

जैन ने कहा कि दिवंगत राजेश पायलट का अहसान है कि उन्होंने सचिन पायलट जैसा नेता कांग्रेस को दिया. सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट के अधूरे सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं. राजेश पायलट की जिस प्रकार सबको साथ लेकर चलने की छवि थी, इस तरह से सचिन पायलट भी सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं. अजमेर दक्षिण से कांग्रेस की प्रत्याशी रही गहलोत समर्थक द्रौपदी कोली ने कहा कि दिवंगत राजेश पायलट कार्यकर्ताओं के रक्षक थे, साथ ही किसानों के हमदर्द थे. केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनका देश के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. राजेश पायलट हम सभी कांग्रेसियों के लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं.

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